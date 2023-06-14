Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу
На думку Самуся, підрив Каховської ГЕС не вплинув на перебіг українського контрнаступу
Підрив Каховської ГЕС не вплинув особливо на український контрнаступ, адже десантна операція і без того – один із найресурсозатратніших та найбільш ризикованих тактичних прийомів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.
«Якщо уявити, що ми зараз проводимо десантну операцію з форсування Дніпра, навіть до того, як було зруйновано Каховську дамбу, у будь-якому разі росіяни могли би своєю авіацією завдати великої шкоди нашому десанту. Нам треба було б організувати дуже потужне ППО, а без сучасної авіації це робити важко. Гіпотетично можна, але через те, що в росіян є ті ж самі коректовані авіабомби, це б створило великі проблеми для забезпечення висадки десанту», – каже Самусь.
За словами заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань, українське військове командування не розглядало Херсонський напрямок удару як основний.
«Можливо, вже за певної позитивної динаміки на інших напрямках, можна буде провести й десантні операції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Уже зараз йде інформація, що російське командування свої сили звідти відтягує на Запорізьку область. І якщо далі ця позитивна динаміка триватиме, вони будуть вимушені всі сили туди перевести, вважаючи, що на Херсонщині нам нічого не світить», – пояснив військовий аналітик.
На думку Самуся, українське командування може скористатися відсутністю росіян на Херсонщині, а саме провести навіть обмежені десантні операції, але з рішучими цілями, що матимуть свій ефект. Зокрема, створювати більш сприятливі умови для дій наших сил на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, в ході ведення наступальної операції українські сили просунулися на трьох напрямках: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку – на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км.
До слова, аби зруйнувати Каховську ГЕС, необхідні сотні кілограмів вибухівки, до того ж закладеної у правильних місцях. Тож версії про те, що насправді це був не теракт, а аварія через помилку персоналу та зношеність греблі, які тиражували деякі західні ЗМІ, не витримують жодної критики.
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