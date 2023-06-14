Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу
Самусь: «І до руйнування дамби українське військове командування не розглядало Херсонський напрямок удару як основний»
фото з відкритих джерел

На думку Самуся, підрив Каховської ГЕС не вплинув на перебіг українського контрнаступу

Підрив Каховської ГЕС не вплинув особливо на український контрнаступ, адже десантна операція і без того – один із найресурсозатратніших та найбільш ризикованих тактичних прийомів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

«Якщо уявити, що ми зараз проводимо десантну операцію з форсування Дніпра, навіть до того, як було зруйновано Каховську дамбу, у будь-якому разі росіяни могли би своєю авіацією завдати великої шкоди нашому десанту. Нам треба було б організувати дуже потужне ППО, а без сучасної авіації це робити важко. Гіпотетично можна, але через те, що в росіян є ті ж самі коректовані авіабомби, це б створило великі проблеми для забезпечення висадки десанту», – каже Самусь.

За словами заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань, українське військове командування не розглядало Херсонський напрямок удару як основний.

«Можливо, вже за певної позитивної динаміки на інших напрямках, можна буде провести й десантні операції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Уже зараз йде інформація, що російське командування свої сили звідти відтягує на Запорізьку область. І якщо далі ця позитивна динаміка триватиме, вони будуть вимушені всі сили туди перевести, вважаючи, що на Херсонщині нам нічого не світить», – пояснив військовий аналітик.

На думку Самуся, українське командування може скористатися відсутністю росіян на Херсонщині, а саме провести навіть обмежені десантні операції, але з рішучими цілями, що матимуть свій ефект. Зокрема, створювати більш сприятливі умови для дій наших сил на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, в ході ведення наступальної операції українські сили просунулися на трьох напрямках: Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м, Торецькому напрямку – на 200 м, Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км.

До слова, аби зруйнувати Каховську ГЕС, необхідні сотні кілограмів вибухівки, до того ж закладеної у правильних місцях. Тож версії про те, що насправді це був не теракт, а аварія через помилку персоналу та зношеність греблі, які тиражували деякі західні ЗМІ, не витримують жодної критики.

Читайте також: Михайло Самусь: Люди в Криму, виїжджайте – часу обмаль
Теги: Запоріжжя Херсонщина Михайло Самусь контрнаступ Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для енергосистеми України
Україні доведеться швидше розвивати розподілену зелену енергетику після знищення Каховської ГЕС – Асоціація
10 червня, 19:07
Оля Полякова обурилася, що волонтери самотужки дбають про постраждалих
Полякова засміяла українців, які змушують купувати волонтерів човни для евакуації
11 червня, 17:30
Розвідка назвала кількість російських солдат у Херсонській та Запорізькій областях
Розвідка назвала кількість російських солдат у Херсонській та Запорізькій областях
15 травня, 10:50
Окупанти намагаються пришвидшити процес паспортизації жителів захоплених територій України
Примусова паспортизація мешканців Каховки: окупанти перейшли до залякування
20 травня, 07:01
За словами Кличка, зараз Київ визначає, які засоби із необхідних зможе оперативно надати Херсонщині
Київ готується прийняти постраждалих дітей із Херсонщини – Кличко
6 червня, 16:42
На Херсонщині активізувалися російські диверсанти
Стало відомо, як російські диверсанти використовують підрив Каховської ГЕС
7 червня, 06:31
Із Херсонщини евакуйовано 2412 осіб
Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки людей загинули та зникли безвісти
9 червня, 13:45
Підрив ГЕС спричинив обміління Каховського водосховища
Як підрив ГЕС вплине на ситуацію з прісною водою у Криму: дані британської розвідки
11 червня, 11:04
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Масована атака на Україну, ракетний удар по Кривому Рогу: головне за ніч
Вчора, 07:10

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці: є загиблі і поранені
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці: є загиблі і поранені
Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі
Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 12
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до 12
Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу
Військовий аналітик пояснив, чи вплине підрив Каховської ГЕС на хід контрнаступу
Ракетна атака на Одесу, суд над Трампом: головне за ніч
Ракетна атака на Одесу, суд над Трампом: головне за ніч
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції. ISW назвав напрямки
ЗСУ продовжують контрнаступальні операції. ISW назвав напрямки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
21K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
19K
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
17K
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
11K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту