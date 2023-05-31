США та Британія переконані у вражаючому контрнаступі України – американський сенатор

Сенатор Ліндсі Грем: «Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість»

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу подякував за надання Україні ракет повітряного базування та заявив, що британці очікують перемоги України у контрнаступі. Про це Грем написав у Twitter після поїздки до Києва на вихідних.

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«У нас спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська знекровлені та ослаблені в Україні. Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість, щоб максимізувати ефект.

Я сказав містеру Барроу, що британська ракета повітряного запуску Storm Shadow була неймовірно ефективною. Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – Atacms – посилять успіх України на полі бою», – написав Грем.

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Нагадаємо, за словами Байденна, США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms.

Раніше повідомялося, що росіяни істерично відреагували на заяву сенатора США Ліндсі Грема про росіян та підтримку України. Роспропаганда стверджує: нібито американський посадовець заявив, що смерть росіян – «найвдаліша трата грошей США». У свою чергу, Грем відкинув критику Росії.

Напередодні Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сенатор назвав американську допомогу «найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали». Крім того, генпрокурор України та сенатор США провели зустріч: про що говорили.