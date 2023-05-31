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США та Британія переконані у вражаючому контрнаступі України – американський сенатор

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США та Британія переконані у вражаючому контрнаступі України – американський сенатор
США переконані, що ракети великої дальності – Atacms – посилять успіх України на полі бою
фото з відкритих джерел

Сенатор Ліндсі Грем: «Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість»

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу подякував за надання Україні ракет повітряного базування та заявив, що британці очікують перемоги України у контрнаступі. Про це Грем написав у Twitter після поїздки до Києва на вихідних.

«У нас спільна думка, що Україна перевершила всі очікування, а російські війська знекровлені та ослаблені в Україні. Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість, щоб максимізувати ефект.

Я сказав містеру Барроу, що британська ракета повітряного запуску Storm Shadow була неймовірно ефективною. Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – Atacms – посилять успіх України на полі бою», – написав Грем.

Нагадаємо, за словами Байденна, США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms.

Раніше повідомялося, що росіяни істерично відреагували на заяву сенатора США Ліндсі Грема про росіян та підтримку України. Роспропаганда стверджує: нібито американський посадовець заявив, що смерть росіян – «найвдаліша трата грошей США». У свою чергу, Грем відкинув критику Росії. 

Напередодні Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Сенатор назвав американську допомогу «найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали». Крім того, генпрокурор України та сенатор США провели зустріч: про що говорили.

Теги: контрнаступ Велика Британія США ракета Україна партії

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