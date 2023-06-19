Ракетна атака на Одещину та вибухи в українських містах: головне за ніч

Російські загарбники тероризували Україну ракетами і дронами

Цієї ночі ворог випустив по українським міста ракети та безпілотники. Вибухи лунали в Одесі, Запоріжжі та Херсоні. Над Одещиною сили протиповітряної оборони збили чотири «Калібри». Водночас у тимчасово окупованому Криму окупанти влаштували стрілянину, на півострові гриміли вибухи. Крім того, стало відомо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули вже 17 осіб. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 19 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи в Запоріжжі, Одесі та Херсоні

Приблизно опівночі у Херсоні, за даними ЗМІ, прогриміли звуки вибухів. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Миколаївській, а згодом і в Харківській та Луганській областях. Окрім того, у північно-західному напрямку фіксувався рух безпілотників, імовірно, типу Shahed.

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Після цього в Одесі було чутно вибухи під час повітряної тривоги. Над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

Також цієї ночі вибухи лунали в Запоріжжі.

Під ранок стало відомо, що вночі 19 червня ворог атакував Одещину чотирма ракетами «Калібр» із Чорного моря. Сили протиповітряної оборони знищили всі повітряні цілі противника.

Стрілянина в Криму

На півночі тимчасово окупованого Криму пролунала серія вибухів, після чого було чути звуки стрілянини з кулеметів. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Постріли прогриміли в Красноперекопську, в Ішуні та Танковому. Точне місце стрілянини поки не встановлено.

Крім того, у районі Північно-Кримського каналу кружляв гелікоптер.

Підрив Каховської ГЕС: кількість жертв зросла до 17

Через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції загинули вже 17 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

«Загинуло 17 осіб. Із них 13 – унаслідок утоплення, ще четверо отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина», – ідеться в повідомленні.

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Підтопленими залишаються 876 будинків. Усього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, із яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Іспанія перемогла в Лізі націй УЄФА

Збірна Іспанії здобула тріумфальну перемогу у фінальній стадії Ліги націй-2022/23.

Вирішальна гра відбулася на стадіоні «Де Кейп» у нідерландському Роттердамі. Іспанська команда за підсумками серії пенальті обіграла Хорватію.

ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ

Збройні сили України, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу. А видання The Wall Street Journal написало, що ЗСУ здебільшого призупинили своє просування останніми днями, оскільки українське командування переглядає тактику.

Водночас аналітики наголосили, що оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, тож ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.