Окупант приїхав до ЗСУ на велосипеді з іконою в руках

У той час, поки окупант ішов здаватися, його намагалися вбити свої

Бійці 68 єгерської бригади взяли в полон винахідливого росіянина

Підрозділ «Шершні Довбуша» 68 єгерської бригади знищує окупантів на Покровському напрямку. Зараз інтенсивність штурмів знизилася, однак у вояків не бракує роботи. Нещодавно вони взяли в полон винахідливого окупанта. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Ми – Україна».

Так, росіянин приїхав до ЗСУ на велосипеді. На форму він накинув біле полотнище, а у руках тримав ікону. Коли під’їхав до позицій українських воїнів – тричі перехрестився.

У той час, поки окупант ішов здаватися, його намагалися вбити свої – працювали мінометами та артилерією.

Раніше полонений окупант розповів, як шукав в Україні «нового Бандеру».

Також бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.