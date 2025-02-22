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Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву
Акція на підтримку полонених азовців у Києві
фото з відкритих джерел

На «Азовсталі» перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ

Росія не хоче включати до обмінних списків українських військовополонених із «Азова» та морської піхоти. Як інформує «Главком», про це повідомив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв’ю «Укрінформу».

«Щодо «азовців» і морпіхів, складна ситуація. Російська сторона їх не хоче віддавати. «Азов» у Росії терористична організація, і коли росіянам стає відомо, що ми повертаємо з полону «азовців», то влада там має репутаційні втрати. А морпіхів сприймають у Росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, які після повернення з полону знов підуть воювати», – зазначив керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Саме тому, за його словами, якщо військовослужбовців інших підрозділів – Тероборони, Сухопутних військ та Держприкордонслужби – повертають, то з морськими піхотинцями й бійцями «Азову» ситуація дійсно складніша.

«На «Азовсталі» перебували змішані підрозділи, там були представники усіх видів і родів військ. Прокопенко тоді керував батальйоном «Азов» військової частини 3057 (командир бригади Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко, – ред.). А тепер він керує всією частиною 3057. Повернення особового складу інших підрозділів цієї частини також має бути в пріоритеті. Ми повернули з полону 30% військових військової частини 3057», – заявив Охріменко.

Росіяни насамперед хочуть повернути з українського полону строковиків та чеченців. Охріменко зазначив, що під час переговорів іноді українська сторона мусить переконувати росіян забрати своїх.

«У них величезна кількість насильно мобілізованих, загітованих з колоній зеків. Велика кількість мобілізованих з окупованих територій, з квазіреспублік «Л/ДНР», яких у Росії не вважають за своїх громадян... Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки Путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях. А вони реально беруть, і ми це показували», – додали в Координаційному штабі.

Нагадаємо, 5 лютого Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими. Загалом з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що цього разу додому повернулися 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з Територіальної оборони – семеро, Військово-морських сил – 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено з полону 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції.

Раніше полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка

Крім того, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін». 

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.

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Теги: путін полон Україна чоловік Артур влада втрати Бердянськ обмін

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