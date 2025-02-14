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Путін збирає команду «важковаговиків» для переговорів щодо України – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін збирає команду «важковаговиків» для переговорів щодо України – Bloomberg
Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів, серед них – Юрій Ушаков
фото: РИА

До складу цієї групи входять Юрій Ушаков та Сергій Наришкін

Російський диктатор Владімір Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що до складу цієї групи входять Юрій Ушаков, головний радник Кремля з міжнародних питань, та Сергій Наришкін, керівник російської розвідки, який ще з часів КДБ співпрацює з Путіним.

Особливу роль у неофіційних контактах із командою Трампа може відіграти фінансист Кирило Дмитрієв. Випускник Стенфорда та Гарварда, він має значний досвід роботи у США, зокрема в компаніях McKinsey & Co. та Goldman Sachs Group Inc., а також тісні зв’язки з оточенням Путіна. Його залучення свідчить про готовність Кремля адаптувати стратегію ведення переговорів у нових умовах.

77-річний Ушаков, який понад десятиліття є радником Путіна, раніше обіймав посаду посла РФ у США (1998-2008), що дало йому глибоке розуміння американської дипломатії. 70-річний Наришкін – давній соратник Путіна, який працює з ним понад 40 років. Нещодавно він підтвердив, що Москва вже отримала вказівку підтримувати контакти з американськими спецслужбами після телефонної розмови між Путіним і Трампом.

Ушаков та Наришкін також брали участь у переговорах щодо припинення вогню з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Дмитрієв, який народився в Києві, після роботи у США повернувся до Росії. Він перебуває під санкціями США як «відомий союзник Путіна» та є близьким до родини російського лідера. За межами РФ він найбільше відомий як головний промоутер російської вакцини «Спутник V».

Його ім’я також фігурувало в доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера через спроби налагодити контакти з адміністрацією Трампа після його першої перемоги на виборах.

За інформацією джерел, переговорна група може розширитися, і до неї, ймовірно, приєднаються учасники мирних перемовин 2022 року, серед яких помічник Путіна Володимир Мединський.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив про бажання якнайшвидше провести особисті переговори з російським лідером Володимиром Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Теги: росія путін путінський режим війна Україна США Дональд Трамп переговори

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