Азовці взяли в полон представника народу, який вимирає

За словами Дмитра, усі його знайомі мобілізовані земляки загинули

Бійці взводу розвідки 2-го батальйону 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» взяли в полон трьох окупантів під час зачистки на Торецькому напрямку. Тріо засіло у підвалі і думало, що азовці – «свої». Відео допиту полонених бригада виклала на своєму YouTube-каналі.

Так, один із полонених – 19-річний Дмитро Яптік – ненець із села на півострові Ямал. Це один із корінних народів Півночі Росії. Він малочисельний та нині перебуває під загрозою вимирання.

За словами Дмитра, усі його знайомі мобілізовані ненці загинули. Він же отримав поранення у ногу. Азовці надали полоненому медичну допомогу.

Азовці під Торецьком узяли в полон трьох окупантів

Раніше полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка.

Нагадаємо, колишній бранець РФ, боєць «Азову» Артур Ніверчук перебував у російському полоні 884 дні. За два роки він змінив вісім колоній, серед яких була одна із найжорстокіших в РФ – «Чорний дельфін».

Також азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер.