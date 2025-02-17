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Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10089 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько 859920 (+1530) осіб,
  • танків ‒ 10089 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
  • артилерійських систем – 23222 (+37) од,
  • РСЗВ – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)
Втрати ворога станом на ранок 17 лютого
Втрати ворога станом на ранок 17 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 лютого

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 лютого
Активність флоту окупантів станом на 17 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1090-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб Україна втрати

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