Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1530 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 17 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 859920 (+1530) осіб,
- танків ‒ 10089 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23222 (+37) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
- спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 17 лютого
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1090-й день повномасштабної війни в Україні.
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