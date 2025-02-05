Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
З полону повернулися воїни Військово-морських сил та Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці й поліцейський
Україна та Росія 5 лютого провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.
Список звільнених українців:
- Алмакаєв Едуард Зейналович;
- Аракелов Віталій Георгійович;
- Артемʼєв Михайло Іванович;
- Баранов Ігор Ігорович;
- Богуцький Ігор Зіновійович;
- Бодряга Ігор Григорович;
- Бондаренко Вадим Сергійович;
- Бондаренко Ігор Олексійович;
- Булак Сергій Сергійович;
- Вахромеєв Володимир Валентинович;
- Вечерковський Максим Романович;
- Гавдульський Роман Петрович;
- Горьковенко/Гарьковенко Антон Андрійович;
- Голін Євген Леонідович;
- Голінка Ігор Романович;
- Гончаренко Олег Вікторович;
- Гончаров Олексій Миколайович;
- Гончаров Валерій Олександрович;
- Гордєй Володимир Іванович;
- Грабар Володимир Валентинович;
- Грабовой/Грабовий Володимир Юрійович;
- Гребеннік Павло Геннадійович;
- Гречан Олег Петрович;
- Гуров Віктор Анатолійович;
- Гутник Олексій Геннадійович;
- Дегтярьов Сергій Анатолійович;
- Джос Віталій Петрович;
- Директоренко Олександр Сергійович;
- Дорошенко Сергій Володимирович;
- Дружицький Ростислав Олександрович;
- Духовий Максим Ігорович;
- Душко Владислав Олексійович;
- Єсаулков Георгій Євгенович;
- Заволока Денис Олександрович;
- Загребелько Павло Миколайович;
- Захаров Едуард Олександрович;
- Захарян Сергій Жоржович;
- Заєць Артем Олександрович;
- Зубарь Павло Олександрович;
- Іванніков Артем Володимирович;
- Іванов Віталій Олегович;
- Іщенко Максим Олександрович;
- Казимірко Василь Михайлович;
- Карпенко Микола Олександрович;
- Кирієнко Олександр Олександрович;
- Клепач Олег Сергійович;
- Кожухарь Микола Миколайович;
- Козерема Михайло Михайлович;
- Козін Вадим Анатолійович;
- Козін Володимир Юрійович;
- Комаров Микола Андрійович;
- Коноплястий Олександр Вікторович;
- Корнієнко Сергій Сергійович;
- Короп Юрій Володимирович;
- Костюк Олександр Святославович;
- Котенко Олександр Васильович;
- Кравець Андрій Ігорович;
- Кравченко Максим Юрійович;
- Кравчук Євген Юрійович;
- Кротінов Павло Олексійович;
- Кудряшов Дмитро Олегович;
- Кулакевич Сергій Степанович;
- Купрін Микита Андрійович;
- Кирпа Віталій Миколайович;
- Левченко Ігор Володимирович;
- Левченко Максим Геннадійович;
- Лютий Богдан Володимирович;
- Мальчевський Віктор Павлович;
- Матіяш Павло Іванович;
- Мельник Микола Корнілович;
- Мельниченко Микола Володимирович;
- Міщевський Сергій Ігорович;
- Морозюк Ілля Михайлович;
- Мудрий Юрій Юрійович;
- Муха Олесь Олексійович;
- Мистюк/Містюк Олександр Олександрович;
- Недайводін Олександр Олександрович;
- Неділько Антон Ілліч;
- Нестефоренко Сергій Васильович;
- Нікітенко Едуард Миколайович;
- Нікіфоров Денис Сергійович;
- Ніконоренко Михайло Михайлович;
- Нитов/Нітов Андрій Іванович;
- Новіков Андрій Миколайович;
- Овчинніков Олег Володимирович;
- Оленич Валерій Віталійович;
- Омелян Василь Васильович;
- Онищенко Денис Юрійович;
- Осіпов Олександр Олександрович;
- Паламарчук Тарас Володимирович;
- Панечко Володимир Володимирович;
- Пеня Сергій Олегович;
- Печенюк Богдан Ігорович;
- Подопригора Борис Вікторович;
- Пиндюра Євген Сергійович;
- Пісковець Вадим Олексійович;
- Плашник Анатолій Іванович;
- Попелюк Сергій Дмитрович;
- Попов Олег Володимирович;
- Поротіков Сергій Віталійович;
- Потолов Андрій Віталійович;
- Приходько Богдан Ігорович;
- Проців Степан Володимирович;
- Процьків Ігор Андрійович;
- Пилипʼяк Ярослав Володимирович;
- Ревський Микола Вікторович;
- Рожнятовський Денис Вʼячеславович;
- Романюк Микола Миколайович;
- Руднічок Олександр Валентинович;
- Ружилович Михайло Васильович;
- Рулик Сергій Анатолійович;
- Савранський Сергій Олександрович;
- Сербул Максим Ігорович;
- Синицький Ярослав Сергійович;
- Скидан Володимир Володимирович;
- Скоропуд Олексій Юрійович;
- Скрипка Вʼячеслав Олексійович;
- Слаута Сергій Сергійович;
- Смерницький Павло Євгенович;
- Солтесюк Віталій Леонтійович;
- Сосновський Владислав Сергійович;
- Струсевич Пилип Валерійович;
- Суйчімезов Ігор Валерійович;
- Сустретов Віталій Олександрович;
- Твердохліб Юрій Володимирович;
- Теодорович Борис Олегович;
- Теряник Михайло Миколайович;
- Ткаченко Володимир Іванович;
- Ткаченко Роман Валерійович;
- Ткачук Сергій Миколайович;
- Трухан Олександр Миколайович;
- Турчак Ігор Едуардович;
- Удод Микита Данилович;
- Федусов Ігор Анатолійович;
- Халін Владислав Тиюбович;
- Ходяк Володимир Володимирович;
- Цивун Андрій Володимирович;
- Чередник Сергій Павлович;
- Чорний Владислав Віталійович;
- Чуб Олександр Володимирович;
- Чикін Володимир Олександрович;
- Шаравара Микола Дмитрович;
- Шидловський Андрій Васильович;
- Шустров Микола Сергійович;
- Юрченко Максим Петрович;
- Юрченко Сергій Анатолійович;
- Ягущин Григорій Сергійович;
- Янковський Олександр Сергійович;
- Яценко Кирило Романович;
- Ященко Олександр Сергійович.
Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.
До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді додому вдалося повернути 25 українських захисників.
Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.
Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.
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