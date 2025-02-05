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Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
Додому вдалося повернути понад сотню українців
фото: Telegram/Андрій Єрмак

З полону повернулися воїни Військово-морських сил та Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці й поліцейський

Україна та Росія 5 лютого провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Список звільнених українців:

  1. Алмакаєв Едуард Зейналович;
  2. Аракелов Віталій Георгійович;
  3. Артемʼєв Михайло Іванович;
  4. Баранов Ігор Ігорович;
  5. Богуцький Ігор Зіновійович;
  6. Бодряга Ігор Григорович;
  7. Бондаренко Вадим Сергійович;
  8. Бондаренко Ігор Олексійович;
  9. Булак Сергій Сергійович;
  10. Вахромеєв Володимир Валентинович;
  11. Вечерковський Максим Романович;
  12. Гавдульський Роман Петрович;
  13. Горьковенко/Гарьковенко Антон Андрійович;
  14. Голін Євген Леонідович;
  15. Голінка Ігор Романович;
  16. Гончаренко Олег Вікторович;
  17. Гончаров Олексій Миколайович;
  18. Гончаров Валерій Олександрович;
  19. Гордєй Володимир Іванович;
  20. Грабар Володимир Валентинович;
  21. Грабовой/Грабовий Володимир Юрійович;
  22. Гребеннік Павло Геннадійович;
  23. Гречан Олег Петрович;
  24. Гуров Віктор Анатолійович;
  25. Гутник Олексій Геннадійович;
  26. Дегтярьов Сергій Анатолійович;
  27. Джос Віталій Петрович;
  28. Директоренко Олександр Сергійович;
  29. Дорошенко Сергій Володимирович;
  30. Дружицький Ростислав Олександрович;
  31. Духовий Максим Ігорович;
  32. Душко Владислав Олексійович;
  33. Єсаулков Георгій Євгенович;
  34. Заволока Денис Олександрович;
  35. Загребелько Павло Миколайович;
  36. Захаров Едуард Олександрович;
  37. Захарян Сергій Жоржович;
  38. Заєць Артем Олександрович;
  39. Зубарь Павло Олександрович;
  40. Іванніков Артем Володимирович;
  41. Іванов Віталій Олегович;
  42. Іщенко Максим Олександрович;
  43. Казимірко Василь Михайлович;
  44. Карпенко Микола Олександрович;
  45. Кирієнко Олександр Олександрович;
  46. Клепач Олег Сергійович;
  47. Кожухарь Микола Миколайович;
  48. Козерема Михайло Михайлович;
  49. Козін Вадим Анатолійович;
  50. Козін Володимир Юрійович;
  51. Комаров Микола Андрійович;
  52. Коноплястий Олександр Вікторович;
  53. Корнієнко Сергій Сергійович;
  54. Короп Юрій Володимирович;
  55. Костюк Олександр Святославович;
  56. Котенко Олександр Васильович;
  57. Кравець Андрій Ігорович;
  58. Кравченко Максим Юрійович;
  59. Кравчук Євген Юрійович;
  60. Кротінов Павло Олексійович;
  61. Кудряшов Дмитро Олегович;
  62. Кулакевич Сергій Степанович;
  63. Купрін Микита Андрійович;
  64. Кирпа Віталій Миколайович;
  65. Левченко Ігор Володимирович;
  66. Левченко Максим Геннадійович;
  67. Лютий Богдан Володимирович;
  68. Мальчевський Віктор Павлович;
  69. Матіяш Павло Іванович;
  70. Мельник Микола Корнілович;
  71. Мельниченко Микола Володимирович;
  72. Міщевський Сергій Ігорович;
  73. Морозюк Ілля Михайлович;
  74. Мудрий Юрій Юрійович;
  75. Муха Олесь Олексійович;
  76. Мистюк/Містюк Олександр Олександрович;
  77. Недайводін Олександр Олександрович;
  78. Неділько Антон Ілліч;
  79. Нестефоренко Сергій Васильович;
  80. Нікітенко Едуард Миколайович;
  81. Нікіфоров Денис Сергійович;
  82. Ніконоренко Михайло Михайлович;
  83. Нитов/Нітов Андрій Іванович;
  84. Новіков Андрій Миколайович;
  85. Овчинніков Олег Володимирович;
  86. Оленич Валерій Віталійович;
  87. Омелян Василь Васильович;
  88. Онищенко Денис Юрійович;
  89. Осіпов Олександр Олександрович;
  90. Паламарчук Тарас Володимирович;
  91. Панечко Володимир Володимирович;
  92. Пеня Сергій Олегович;
  93. Печенюк Богдан Ігорович;
  94. Подопригора Борис Вікторович;
  95. Пиндюра Євген Сергійович;
  96. Пісковець Вадим Олексійович;
  97. Плашник Анатолій Іванович;
  98. Попелюк Сергій Дмитрович;
  99. Попов Олег Володимирович;
  100. Поротіков Сергій Віталійович;
  101. Потолов Андрій Віталійович;
  102. Приходько Богдан Ігорович;
  103. Проців Степан Володимирович;
  104. Процьків Ігор Андрійович;
  105. Пилипʼяк Ярослав Володимирович;
  106. Ревський Микола Вікторович;
  107. Рожнятовський Денис Вʼячеславович;
  108. Романюк Микола Миколайович;
  109. Руднічок Олександр Валентинович;
  110. Ружилович Михайло Васильович;
  111. Рулик Сергій Анатолійович;
  112. Савранський Сергій Олександрович;
  113. Сербул Максим Ігорович;
  114. Синицький Ярослав Сергійович;
  115. Скидан Володимир Володимирович;
  116. Скоропуд Олексій Юрійович;
  117. Скрипка Вʼячеслав Олексійович;
  118. Слаута Сергій Сергійович;
  119. Смерницький Павло Євгенович;
  120. Солтесюк Віталій Леонтійович;
  121. Сосновський Владислав Сергійович;
  122. Струсевич Пилип Валерійович;
  123. Суйчімезов Ігор Валерійович;
  124. Сустретов Віталій Олександрович;
  125. Твердохліб Юрій Володимирович;
  126. Теодорович Борис Олегович;
  127. Теряник Михайло Миколайович;
  128. Ткаченко Володимир Іванович;
  129. Ткаченко Роман Валерійович;
  130. Ткачук Сергій Миколайович;
  131. Трухан Олександр Миколайович;
  132. Турчак Ігор Едуардович;
  133. Удод Микита Данилович;
  134. Федусов Ігор Анатолійович;
  135. Халін Владислав Тиюбович;
  136. Ходяк Володимир Володимирович;
  137. Цивун Андрій Володимирович;
  138. Чередник Сергій Павлович;
  139. Чорний Владислав Віталійович;
  140. Чуб Олександр Володимирович;
  141. Чикін Володимир Олександрович;
  142. Шаравара Микола Дмитрович;
  143. Шидловський Андрій Васильович;
  144. Шустров Микола Сергійович;
  145. Юрченко Максим Петрович;
  146. Юрченко Сергій Анатолійович;
  147. Ягущин Григорій Сергійович;
  148. Янковський Олександр Сергійович;
  149. Яценко Кирило Романович;
  150. Ященко Олександр Сергійович.
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Звільнені з полону українські воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді додому вдалося повернути 25 українських захисників.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

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Теги: полон обмін полоненими військові ЗСУ

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