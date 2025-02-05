Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців

З полону повернулися воїни Військово-морських сил та Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці й поліцейський

Україна та Росія 5 лютого провели обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 150 українських захисників. Канал «Списки знайдених та полонених» публікує прізвища тих, кого вдалося звільнити.

Список звільнених українців:

Алмакаєв Едуард Зейналович; Аракелов Віталій Георгійович; Артемʼєв Михайло Іванович; Баранов Ігор Ігорович; Богуцький Ігор Зіновійович; Бодряга Ігор Григорович; Бондаренко Вадим Сергійович; Бондаренко Ігор Олексійович; Булак Сергій Сергійович; Вахромеєв Володимир Валентинович; Вечерковський Максим Романович; Гавдульський Роман Петрович; Горьковенко/Гарьковенко Антон Андрійович; Голін Євген Леонідович; Голінка Ігор Романович; Гончаренко Олег Вікторович; Гончаров Олексій Миколайович; Гончаров Валерій Олександрович; Гордєй Володимир Іванович; Грабар Володимир Валентинович; Грабовой/Грабовий Володимир Юрійович; Гребеннік Павло Геннадійович; Гречан Олег Петрович; Гуров Віктор Анатолійович; Гутник Олексій Геннадійович; Дегтярьов Сергій Анатолійович; Джос Віталій Петрович; Директоренко Олександр Сергійович; Дорошенко Сергій Володимирович; Дружицький Ростислав Олександрович; Духовий Максим Ігорович; Душко Владислав Олексійович; Єсаулков Георгій Євгенович; Заволока Денис Олександрович; Загребелько Павло Миколайович; Захаров Едуард Олександрович; Захарян Сергій Жоржович; Заєць Артем Олександрович; Зубарь Павло Олександрович; Іванніков Артем Володимирович; Іванов Віталій Олегович; Іщенко Максим Олександрович; Казимірко Василь Михайлович; Карпенко Микола Олександрович; Кирієнко Олександр Олександрович; Клепач Олег Сергійович; Кожухарь Микола Миколайович; Козерема Михайло Михайлович; Козін Вадим Анатолійович; Козін Володимир Юрійович; Комаров Микола Андрійович; Коноплястий Олександр Вікторович; Корнієнко Сергій Сергійович; Короп Юрій Володимирович; Костюк Олександр Святославович; Котенко Олександр Васильович; Кравець Андрій Ігорович; Кравченко Максим Юрійович; Кравчук Євген Юрійович; Кротінов Павло Олексійович; Кудряшов Дмитро Олегович; Кулакевич Сергій Степанович; Купрін Микита Андрійович; Кирпа Віталій Миколайович; Левченко Ігор Володимирович; Левченко Максим Геннадійович; Лютий Богдан Володимирович; Мальчевський Віктор Павлович; Матіяш Павло Іванович; Мельник Микола Корнілович; Мельниченко Микола Володимирович; Міщевський Сергій Ігорович; Морозюк Ілля Михайлович; Мудрий Юрій Юрійович; Муха Олесь Олексійович; Мистюк/Містюк Олександр Олександрович; Недайводін Олександр Олександрович; Неділько Антон Ілліч; Нестефоренко Сергій Васильович; Нікітенко Едуард Миколайович; Нікіфоров Денис Сергійович; Ніконоренко Михайло Михайлович; Нитов/Нітов Андрій Іванович; Новіков Андрій Миколайович; Овчинніков Олег Володимирович; Оленич Валерій Віталійович; Омелян Василь Васильович; Онищенко Денис Юрійович; Осіпов Олександр Олександрович; Паламарчук Тарас Володимирович; Панечко Володимир Володимирович; Пеня Сергій Олегович; Печенюк Богдан Ігорович; Подопригора Борис Вікторович; Пиндюра Євген Сергійович; Пісковець Вадим Олексійович; Плашник Анатолій Іванович; Попелюк Сергій Дмитрович; Попов Олег Володимирович; Поротіков Сергій Віталійович; Потолов Андрій Віталійович; Приходько Богдан Ігорович; Проців Степан Володимирович; Процьків Ігор Андрійович; Пилипʼяк Ярослав Володимирович; Ревський Микола Вікторович; Рожнятовський Денис Вʼячеславович; Романюк Микола Миколайович; Руднічок Олександр Валентинович; Ружилович Михайло Васильович; Рулик Сергій Анатолійович; Савранський Сергій Олександрович; Сербул Максим Ігорович; Синицький Ярослав Сергійович; Скидан Володимир Володимирович; Скоропуд Олексій Юрійович; Скрипка Вʼячеслав Олексійович; Слаута Сергій Сергійович; Смерницький Павло Євгенович; Солтесюк Віталій Леонтійович; Сосновський Владислав Сергійович; Струсевич Пилип Валерійович; Суйчімезов Ігор Валерійович; Сустретов Віталій Олександрович; Твердохліб Юрій Володимирович; Теодорович Борис Олегович; Теряник Михайло Миколайович; Ткаченко Володимир Іванович; Ткаченко Роман Валерійович; Ткачук Сергій Миколайович; Трухан Олександр Миколайович; Турчак Ігор Едуардович; Удод Микита Данилович; Федусов Ігор Анатолійович; Халін Владислав Тиюбович; Ходяк Володимир Володимирович; Цивун Андрій Володимирович; Чередник Сергій Павлович; Чорний Владислав Віталійович; Чуб Олександр Володимирович; Чикін Володимир Олександрович; Шаравара Микола Дмитрович; Шидловський Андрій Васильович; Шустров Микола Сергійович; Юрченко Максим Петрович; Юрченко Сергій Анатолійович; Ягущин Григорій Сергійович; Янковський Олександр Сергійович; Яценко Кирило Романович; Ященко Олександр Сергійович.

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Звільнені з полону українські воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

До слова, попередній обмін відбувся 15 січня. Тоді додому вдалося повернути 25 українських захисників.

Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед тих, кого повернули додому, є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.

Додому повернулися та отримують належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.