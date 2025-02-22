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Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус
Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус

Петреус зазначив, що розвиток України у сфері технологій дозволяє щодня обмежувати здобутки РФ на фронті

Україна продовжує розвивати передові технології, які буквально не використовуються ніде у світі. Про це сказав член Ради Безпеки КБФ, директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Генерал Девід Петреус називає це майбутнім війни. «Те, що Україна зробила, щоб подолати реалії значної чисельної переваги РФ, надзвичайно вражає. Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна. До речі, повторюють і росіяни. Вони дуже добре володіють радіоелектронною боротьбою, глушінням, протиповітряною обороною і т.д. Але Україна продовжує розвивати передові технології, які буквально не використовуються ніде у світі, і це – майбутнє війни», – сказав він.

Петреус зазначив, що розвиток Україні у сфері технологій дозволяє щодня обмежувати здобутки РФ на фронті.

«Як держава, яка не має Військово-морського флоту, може потопити одну третину російського Чорноморського флоту і змусити останній корабель з російським забарвленням вийти з окупованого порту Севастополь?», – підкреслив він.

Петреус впевнений, що Україна продовжить постійний прогрес у напрямку дронів, а також наголосив на величезних втратах, що несе РФ. Крім того, за його словами економічні санкції проти Кремля «починають кусатися», і їх потрібно посилити.

За його словами, тепер РФ змушена залучити 10 тисяч північнокорейських солдатів, яких вони використовує, по-суті, як гарматне м’ясо, і фактично на передовій у росіян почали закінчуватися танки та деякі інші системи.

«Вони навіть не використовують їх поблизу фронту, тому що їх так швидко вибивають українські безпілотники та протитанкові системи. Вони буквально борються з піхотинцями, які просуваються на квартал або два за день. Мені б хотілося, щоб вони не досягали навіть такого прогресу щодня. Але, зрештою, те, що Україна зробила в цих обставинах, є нічим іншим, як чудом», – сказав Петреус.

Він відзначив, що минуло дуже багато часу з тих пір, як росіяни досягли чогось серйозного на лінії фронту, але Покровськ «викликає занепокоєння».

Зазначимо, що старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що союзники НАТО можуть почерпнути надзвичайно багато уроків з війни в Україні, зокрема у сфері технологій.

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Теги: санкції війна технології Україна

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