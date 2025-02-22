Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус

Петреус зазначив, що розвиток України у сфері технологій дозволяє щодня обмежувати здобутки РФ на фронті

Україна продовжує розвивати передові технології, які буквально не використовуються ніде у світі. Про це сказав член Ради Безпеки КБФ, директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму.

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Генерал Девід Петреус називає це майбутнім війни. «Те, що Україна зробила, щоб подолати реалії значної чисельної переваги РФ, надзвичайно вражає. Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна. До речі, повторюють і росіяни. Вони дуже добре володіють радіоелектронною боротьбою, глушінням, протиповітряною обороною і т.д. Але Україна продовжує розвивати передові технології, які буквально не використовуються ніде у світі, і це – майбутнє війни», – сказав він.

Петреус зазначив, що розвиток Україні у сфері технологій дозволяє щодня обмежувати здобутки РФ на фронті.

«Як держава, яка не має Військово-морського флоту, може потопити одну третину російського Чорноморського флоту і змусити останній корабель з російським забарвленням вийти з окупованого порту Севастополь?», – підкреслив він.

Петреус впевнений, що Україна продовжить постійний прогрес у напрямку дронів, а також наголосив на величезних втратах, що несе РФ. Крім того, за його словами економічні санкції проти Кремля «починають кусатися», і їх потрібно посилити.

За його словами, тепер РФ змушена залучити 10 тисяч північнокорейських солдатів, яких вони використовує, по-суті, як гарматне м’ясо, і фактично на передовій у росіян почали закінчуватися танки та деякі інші системи.

«Вони навіть не використовують їх поблизу фронту, тому що їх так швидко вибивають українські безпілотники та протитанкові системи. Вони буквально борються з піхотинцями, які просуваються на квартал або два за день. Мені б хотілося, щоб вони не досягали навіть такого прогресу щодня. Але, зрештою, те, що Україна зробила в цих обставинах, є нічим іншим, як чудом», – сказав Петреус.

Він відзначив, що минуло дуже багато часу з тих пір, як росіяни досягли чогось серйозного на лінії фронту, але Покровськ «викликає занепокоєння».

Зазначимо, що старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер під час спеціальної події Київського безпекового форуму заявив, що союзники НАТО можуть почерпнути надзвичайно багато уроків з війни в Україні, зокрема у сфері технологій.