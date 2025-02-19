Північнокорейські полонені думали, що воюють на Курщині проти військ Південної Кореї

Двоє північнокорейських солдатів, яких ЗСУ захопили в полон у січні 2025 року

Росіяни переконували солдатів КНДР, що ті вбивають південнокорейських військових

Військовослужбовці Північної Кореї, яких українські захисники захопили в полон у Курській області Російської Федерації, вважали, що воюють проти солдатів Південної Кореї. Про це полонені розповіли в інтерв’ю Chosun.

26-річний Рі та 21-річний Бек заявили, що перед тим, як вирушити до Курської області, вони служили в армії десять і чотири роки відповідно. За їхніми словами, північнокорейські агенти безпеки стежили за військами, які перекинули на Курщину, і поширювали чутки, що на них з України нападають південнокорейські війська.

«Вони сказали нам, що всі оператори українських військових безпілотників насправді є південнокорейськими солдатами», – сказав Рі.

Журналіст, із яким він говорив, відзначає, що компресійну пов’язку, яку наклали на щелепу північнокорейського військового в перші дні полону, зняли, а на його підборідді виднівся шрам від вогнепального поранення.

Він розповів, що походить із Пхеньяна і є єдиною дитиною в сім’ї. Однак із рідними він не мав ніякого зв’язку за три місяці до від’їзду в Росію. За його словами, він переймається, що його хворі батьки будуть змушені виїхати з Пхеньяна, якщо уряд КНДР дізнається, що їхній син потрапив у полон.

«У нашій армії потрапити в полон сприймається як зрада», – сказав він і додав, що хотів накласти на себе руки, якби мав із собою гранату.

Рі стверджує, що планує подати заяву на притулок у Південній Кореї.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

Раніше Північна Корея передала Росії близько 200 одиниць далекобійної артилерії та, ймовірно, продовжить постачання військової техніки та бійців для підтримки війни проти України.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині.

До слова, Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, включаючи технології, науку та промисловість.