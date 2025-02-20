У Києві відбулася акція на підтримку військовополонених (фото)
Серед учасників – матері, дружини, діти та побратими полонених, які не втрачають надії на їхнє повернення додому
У четвер, 20 лютого, в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Учасники заходу закликали владу сприяти поверненню захисників із російських застінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Новини.Live.
Родичі та небайдужі містяни зібралися під стелою на Майдані Незалежності, щоб нагадати про захисників, які вже довгі місяці перебувають у неволі.
Серед учасників – матері, дружини, діти та побратими полонених, які не втрачають надії на їхнє повернення додому.
Нагадаємо, 5 лютого Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими. Загалом з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що цього разу додому повернулися 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з Територіальної оборони – семеро, Військово-морських сил – 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено з полону 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції.
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