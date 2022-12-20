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«Окупантам знову не спиться». Мер Мелітополя повідомив про потужні вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Окупантам знову не спиться». Мер Мелітополя повідомив про потужні вибухи
вибухи у Мелітополі прогриміли близько опівночі 19 грудня
фото ілюстративне

Причини вибухів у Мелітополі поки що невідомі

У ніч на 20 грудня у Мелітополі прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Окупантам Мелітополя знову не спиться, – прокоментував він. - У різних районах міста було чутно два гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів».

Федоров додав, що інформація про вибухи перевіряється. Наразі невідомі точні причини події. «Ми перевіряємо, що не так у русні», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Згодом ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя.

Як повідомлялося, увечері 19 грудня на перешийку між Херсонської області та в Криму – у Чонгарі – стався вибух

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Теги: Мелітополь вибух окупанти війна росія Україна

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