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Окупанти під Мелітополем бояться селитися централізовано: стала відома причина

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Окупанти під Мелітополем бояться селитися централізовано: стала відома причина
Фото з відкритих джерел

У селищі Мирне після вдалого відпрацювання ЗСУ по казармі окупанти розбіглися

Поблизу Мелітополя російські окупанти бояться селитися централізовано у великих будівлях і шукають для цього приватні будинки, повідомляє видання РІА-Мелітополь.

За інформацією видання, у селищі Мирне після вдалого відпрацювання ЗСУ по казармі, яка розміщувалася в місцевому клубі, окупанти розбіглися.

Місцеві жителі повідомили, що росіяни вже бояться селитися у великих будівлях, тому шукають порожні дачі поруч з селищем. Придатні для житла будинки вони вираховують за димом з труби і потім селяться в них.

«А ті, що гірше і сараї рубають на дрова. Місцевим жителям окупанти зізналися, що командир не забезпечує їх ні дровами, ні продуктами», – цитує видання місцевих жителів.

Також за словами мешканців, голодні окупанти обкрадають підвали: забирають консервацію, картоплю та інші продукти, які мелітопольці заготовили для себе на зиму.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня у селі Мирне Мелітопольського району вночі сталися вибухи в клубі, де розмістились мобілізовані новобранці РФ.

Згодом ЗСУ підірвали важливий для окупантів міст поблизу Мелітополя.

Крім того, протягом 10-11 грудня українські військові завдали ударів по трьох важливих об'єктах російських загарбників у тимчасово захопленому Мелітополі та поруч із ним: серед військових РФ – десятки вбитих і щонайменше 200 поранених, загарбники панікують.  ЗСУ вдарили по трьох важливих об'єктах росіян у Мелітополі.

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Теги: війна Мелітополь тероризм агресія вибух ЗСУ

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