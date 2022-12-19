За херсонським сценарієм. «Південь» пояснив дії окупантів у Мелітополі

Росіяни намагаються облаштувати лінію оборони на лівому березі Дніпра

У Мелітополі, російські загарбники зараз поводяться так само, як вони діяли перед втечею з Херсона. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Ну в принципі все за тим самим сценарієм, напевно, що він їм дуже сподобався, як і було на правому березі. Вони спочатку накопичувалися навколо Херсона... Потім повідомляли, що залишають деякі населені пункти, згодом готувалися до вуличних боїв, потім розповідали про те, що «ще не все втрачено»... Після цього починали виносити з банківських установ та інших закладів те, що вважали за цінне», – розповіла Гуменюк.

Речниця зазначила, що окупанти зараз намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях углиб території на лівому березі Дніпра і хоч якось звітувати перед своїм керівництвом.

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«У принципі все повторюється, вони люблять наступати на ті ж граблі, тому нехай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це закінчиться», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 299-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА «Шахед-136», 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.