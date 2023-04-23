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Окупанти атакують Нікополь з дронів: мешканців просять не залишати будівель

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Окупанти атакують Нікополь з дронів: мешканців просять не залишати будівель
Росіяни атакують Нікополь з БПЛА
фото: dw.com

Зранку, 23 квітня, росіяни атакували Нікополь з безпілотників. Про це заявляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. 

«Нікополь – застосування БпЛА. Перебувайте в будівлях!», – йдеться у повідомленні.

О 9:05 Євген Євтушенко написав, що небезпека досі триває. 

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: інфраструктура небезпека населення Євген Євтушенко росіяни

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