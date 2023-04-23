Окупанти атакують Нікополь з дронів: мешканців просять не залишати будівель

Зранку, 23 квітня, росіяни атакували Нікополь з безпілотників. Про це заявляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нікополь – застосування БпЛА. Перебувайте в будівлях!», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

О 9:05 Євген Євтушенко написав, що небезпека досі триває.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.