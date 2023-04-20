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США пояснили, що означає поїздка Путіна в окуповану Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США пояснили, що означає поїздка Путіна в окуповану Україну
США вкотре нагадали, що не визнають жодних претензій Росії на суверенні території України
Фото: EPA / UPG

Російський диктатор, найімовірніше, намагається підтримати населення РФ на тлі військових провалів його армії

Візит російського диктатора Володимира Путіна на окуповану територію України свідчить про те, що він усвідомлює не найкращий стан справ РФ. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр сказала на брифінгу в середу, передає «Європейська правда» .

«Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни – ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає», – наголосила спікерка.

За її словами, диктатор, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється з поставленими завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну.

Жан-П’єр додала, що США ніколи не визнають жодних претензій Росії на суверенні території України.

«Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що 18 квітня в РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), таким чином Путін зображає з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що на окуповані території Херсонської області приїздив двійник Путіна.

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Теги: путін диктатор росіяни США

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