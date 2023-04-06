Росіяни будують укріплення поблизу «Азовсталі» – Андрющенко (відео)

Через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали розчистку для будівництва укріплень поблизу «Азовсталі». Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

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«Центральні прохідні Азовсталі з Пост-моста. Окупанти почали розчистку з подальшим будівництвом укріплень. Саме через ці прохідні найбільш зручна дорога до вертолітного майданчика», – йдеться в повідомленні.

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За словами Андрющенка, через роботи по возведенню фортифікації будь-який рух автотранспорту через Пост-мост та Лівобережну набережну зупинено вже три доби.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі готуються до оборони та запеклих боїв. Також повідомлялося, що окупаційна влада в Маріуполі хоче передати армії РФ та іншим колаборантам 665 приватних будинків.