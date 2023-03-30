Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян
У новому епізоді Масяня висміює росіян
скріншот

У новому епізоді «Масяні» знайомі персонажі висміяли диктаторський режим Путіна та спробували врятувати світ від диктатора

Популярний Youtube-канал Masyanya Kuvaeva презентував нову серію анімаційної саги про Масяню. У новому епізоді «Масяні» художник-мультиплікатор Олег Куваєв показав, яким би був світ без диктаторського режиму Путіна та як би розвивались сучасні історичні події.

У 166-ому епізоді мультфільму Масяна раптово зустрічає себе із 2004 року. «Стара» Масяня у вигляді штучного інтелекту спала в комп’ютері та не знала про події останніх 20 років. Коли ж справжня Масяня розповіла комп’ютерній про те, що Росія розпочала війну в Україні, комп’ютерна Масяня «вибухнула» обуренням та облаяла росіян за те, що вони таке допустили. Несправжня Масяна проходить образами по диктаторському режиму та висміює те, як росіяни бояться сказати слово проти влади, а також ігнорують війну.

«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян фото 1

«Комп’ютерна» Масяня відправляється на пошуки рішення цієї ситуації та розуміє: для того, щоб «врятувати» світ, потрібно зробити так, щоб Путін не обирався на другий президентський строк. Вона знову облаює звичних Масяна та Хрюнделя та змушує їх брати відповідальність за свої дії: якщо вони зроблять так, як вона скаже, то в Україні не буде війни, Росія не анексує Крим та не створить псевдореспубліки.

Врешті-решт, Масяня та Хрюндель роблять правильне рішення. В описі до епізоду художник Олег Куваєв написав: «Ми б усі хотіли, щоб не ніколи не існували ні Сталін, ні Путін, та існували б тоді ми?»

Нагадаємо, що в минулому епізоді мультика Масяня розвалила Росію. У липні 2022 року творці культового російського мультфільму «Масяня» випустили серію про напад Китаю на РФ.

Теги: росія путін росіяни мультфільм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
7 березня, 15:21
Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»
Стало відомо, що буде з пошкодженим внаслідок вибухів «Північним потоком»
3 березня, 16:12
Swarovski - австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла
Світовий виробник прикрас припинить свою діяльність в Росії
9 березня, 18:18
Росія використовує іранські БПЛА для тероризму в Україні
Причетні до вбивчих дронів: США ввели санкції проти п’яти компаній із Китаю
10 березня, 06:17
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
15 березня, 06:31
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі
Зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном за коротким столом: усі деталі (фото, відео)
20 березня, 18:00
Окупанти в Криму намагаються укріпити позиції
Окупанти встановили в Криму противотанкові «зуби дракона» (фото)
17 березня, 16:09
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії
23 березня, 19:07
Частковий успіх ворога в Бахмуті та підготовка до оборони Криму: як пройшов день на фронті
Частковий успіх ворога в Бахмуті та підготовка до оборони Криму: як пройшов день на фронті
Вчора, 18:58

Соціум

«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян
«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян
Допомагали куму Путіна: чотири банкіри Швейцарії сядуть в тюрму за махінації
Допомагали куму Путіна: чотири банкіри Швейцарії сядуть в тюрму за махінації
У Росії чоловік підпалив двох силовиків: деталі (відео)
У Росії чоловік підпалив двох силовиків: деталі (відео)
На Сонці з’явилася гігантська «діра», яка у 20 разів більша за Землю (фото)
На Сонці з’явилася гігантська «діра», яка у 20 разів більша за Землю (фото)
Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
Затримання американського журналіста у Санкт-Петербурзі: WSJ звернулося до російської влади
Пентагон повідомив, скільки винищувачів США готові до виконання бойових завдань
Пентагон повідомив, скільки винищувачів США готові до виконання бойових завдань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Скандал у Лаврі: Національна спілка журналістів зробила заяву
28K
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18K
Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні
17K
Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ
12K
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
11K
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту