«Якби Путін пішов у 2012-му». Новий мультик «Масяня» тверезить росіян

У новому епізоді «Масяні» знайомі персонажі висміяли диктаторський режим Путіна та спробували врятувати світ від диктатора

Популярний Youtube-канал Masyanya Kuvaeva презентував нову серію анімаційної саги про Масяню. У новому епізоді «Масяні» художник-мультиплікатор Олег Куваєв показав, яким би був світ без диктаторського режиму Путіна та як би розвивались сучасні історичні події.

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У 166-ому епізоді мультфільму Масяна раптово зустрічає себе із 2004 року. «Стара» Масяня у вигляді штучного інтелекту спала в комп’ютері та не знала про події останніх 20 років. Коли ж справжня Масяня розповіла комп’ютерній про те, що Росія розпочала війну в Україні, комп’ютерна Масяня «вибухнула» обуренням та облаяла росіян за те, що вони таке допустили. Несправжня Масяна проходить образами по диктаторському режиму та висміює те, як росіяни бояться сказати слово проти влади, а також ігнорують війну.

«Комп’ютерна» Масяня відправляється на пошуки рішення цієї ситуації та розуміє: для того, щоб «врятувати» світ, потрібно зробити так, щоб Путін не обирався на другий президентський строк. Вона знову облаює звичних Масяна та Хрюнделя та змушує їх брати відповідальність за свої дії: якщо вони зроблять так, як вона скаже, то в Україні не буде війни, Росія не анексує Крим та не створить псевдореспубліки.

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Врешті-решт, Масяня та Хрюндель роблять правильне рішення. В описі до епізоду художник Олег Куваєв написав: «Ми б усі хотіли, щоб не ніколи не існували ні Сталін, ні Путін, та існували б тоді ми?»

Нагадаємо, що в минулому епізоді мультика Масяня розвалила Росію. У липні 2022 року творці культового російського мультфільму «Масяня» випустили серію про напад Китаю на РФ.