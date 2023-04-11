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«Вдарили по голові та обізвали Росію». Посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вдарили по голові та обізвали Росію». Посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію»
Посольство Росії в Аргентині
фото з відкритих джерел

Запевнення російської пропаганди про підтримку Росії з боку більшості країн світу не проходять перевірку реальністю

Посол Росії в Аргентині Дмитро Феоктистов заявив про русофобію та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян після початку війни в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

«Десь спалахує русофобія. У 2022 році влада Буенос-Айреса відмовила російськомовній громаді у святкуванні популярної щорічної вечірки «Матушка Русь», яка в попередні роки збирала тисячі учасників і була однією з найважливіших подій у житті діаспори», – бідкається Феоктистов.

Також він розповів про «випадки прямого насильства». За його словами, один із почесних російських консулів на виході зі служби з католицького храму «отримав раптовий удар у потилицю і почув образливі вигуки на адресу Росії». Нападників місцева поліція так і не знайшла, нарікає російський посол.

Не сподобалося Феоктистову і те, що імміграційна влада Аргентини влаштувала справжнє шпигунське розслідування у зв'язку з нещодавнім припливом до країни вагітних росіянок, які захотіли отримати для своїх дітей аргентинське громадянство.
 
«Буває, що розмова російською мовою на вулиці стає приводом для перевірки документів, з чим стикалися навіть співробітники російського посольства», – розповів Феоктистов.

Після початку війни в Україні до Аргентини приїхало понад 22 тис. росіян, проте більшість з них уже залишили країну. Найбільший сплеск припливу росіян стався у четвертому кварталі 2022 року, коли у Росії проходила мобілізація.

Нагадаємо, що нещодавно постійний представник України при ООН Кислиця висміяв причину скликання Росією чергового Радбезу ООН. Тоді РФ поскаржилася, що не може завершити війну через «русофобію».

Раніше експерти пояснили, як кремлівський фейк про русофобію у світі став реальністю. Путінська Росія примудрилась зіпсувати стосунки навіть зі Швейцарією, яка за часів Гітлера залишалася нейтральною.

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Теги: росіяни Аргентина посол

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