Авіаудар по Вовчанську: рятувальники дістають з-під завалів тіла жертв (фото)

Роботи з розбору завалів тривають

На місці авіаційного удару у м. Вовчанськ, що на Харківщині знайдено тіла двох загиблих цивільних людей. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у м. Вовчанськ знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА уточнив, що роботи з розбору завалів тривають.

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Нагадаємо, ввечері 18 квітня росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок, а також сталася масштабна пожежа – горіли близько 60 торговельних павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранень. Допомогу їм надали на місці.

Нагадаєм, триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.