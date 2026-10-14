$20 млн за Мадяра. Чому Кремль боїться українських героїв більше, ніж їхніх дронів

Рівно 67 років тому, 15 жовтня 1959-го, у Мюнхені агент КДБ вбив Степана Бандеру. Методи змінилися, мета – ні…

«Фронт тяжкий, хробак пре і пертиме, але нищиться по наростаючій… Ми встоїмо. Москва ляже»

Роберт «Мадяр» Бровді

У березні 2026 року російські суди за кілька днів двічі заочно засудили Роберта Бровді – спершу до 18 років колонії, потім до довічного ув’язнення. У вересні The Wall Street Journal повідомив, що за інформацію про його місцеперебування Москва нібито пропонує $20 млн. Така увага до одного командира – не випадковість, а діагноз. Кремль полює не лише на людину, а на приклад, який вона подає армії та народу.

І це полювання має довгу історію. Рівно 67 років тому, 15 жовтня 1959-го, у Мюнхені агент КДБ вбив Степана Бандеру. Методи змінилися, мета – ні.

Хто зайшов у чужий дім…

Кремль намагається заплутати найпростіше запитання цієї війни. Тому варто повернути йому простоту: той, хто зайшов у чужий дім зі зброєю, – злочинець. Той, хто цей дім захищає, – герой. Жоден заочний вирок Другого західного окружного військового суду РФ цієї арифметики не змінить.

Геройство захисника має чотири рівні. Він герой для тих, хто поруч у траншеї чи на пункті управління. Герой для держави, яку тримає. Герой для народу, який спить за його спиною. І, зрештою, герой нації – той, чиє ім’я стає символом і переживає саму війну.

Саме цей четвертий рівень і лякає Москву. Батальйон можна розбити, наступ – зупинити. Але символ, що став частиною національної ідентичності, артилерією не знищити.

Феномен Мадяра: цифри і слова

Роберт Бровді пройшов шлях від аеророзвідника до командира легендарних «Птахів Мадяра», а з червня 2025 року очолює Сили безпілотних систем. Його вплив на хід війни вимірюється не епітетами, а математикою. За 16 місяців існування угруповання СБС у системі «Дельта» верифіковано 150 тисяч втрат ворога, з них 100 тисяч – лише з початку 2026 року. Це 2,7 млн ударних і розвідувальних місій та понад 591 тисяча уражених унікальних цілей. На початку жовтня СБС уражали 2 011 цілей за одну добу, з них 404 одиниці особового складу.

Але головна риса Мадяра – не лише ефективність, а відкритість. Він публічно звітує про нищення ворога і не добирає дипломатичних евфемізмів: «Ми міняємо пластик та метал дрону за декілька сот доларів на тушку окупанта. І це кращий у світі курс обміну».

У зверненні до тилу він так само прямий: «Армія загартувалася, ось і тилу також пора подорослішати. Не вірте в ілюзії і дива – опираймося на власну силу і одне на одного». І попереджає про ціну поступок: «Пропонований шакалами сарай під білим прапором спалять першої ж темної ночі».

Цієї ж логіки тримається і тил. Харківський міський голова Ігор Терехов сформулював це так: «Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній. Ми прагнемо миру і добробуту». Фронтовий командир і мер прифронтового міста говорять про одне: стійкість – це не покора, а здатність не дати ворогу вирішувати за нас.

Ціна голови: навіщо Кремлю вироки і мільйони?

Хронологія «справи Мадяра» показує: це не правосуддя, а спецоперація в кілька етапів. У грудні 2025 року Слідчий комітет РФ заочно висунув обвинувачення й оголосив міжнародний розшук. 23 березня 2026 року суд у Ростові-на-Дону дав 18 років колонії за «виправдання тероризму». Кількома днями пізніше Другий західний окружний військовий суд виніс довічне ув’язнення у справі про «тероризм». А у вересні WSJ написав, що через кримінальні мережі нібито оголошено $20 млн за дані про місцеперебування Бровді.

У цій кампанії читаються чотири цілі.

Залякати. Вирок і винагорода адресовані не лише Мадяру, а кожному командиру, який подумає про публічний звіт чи різке слово в ефірі. Мета – щоб ефективні люди замовкли і пригальмували.

Делегітимізувати. Ярлик «терорист» розрахований на західного чиновника і журналіста. Він має посіяти сумнів: а раптом це справді «радикал»? У серпні 2025 року Угорщина заборонила Бровді в’їзд до країни та ЄС через удар по нафтопроводу «Дружба» – і Кремль цим вигідно скористався.

Визначити ціль. Винагорода через кримінальні мережі – це не символічний жест. Це запит на розвіддані для удару або замаху.

Створити правову пастку на майбутнє. Заочні вироки та розшук – це закид на переговори про «видачу», запити до третіх країн і тиск на родину вже після війни.

Російська пропаганда обурюється, що Мадяр називає її військових «хробаками» і «нелюдами». Але це обурення армії, яка розстрілювала цивільних у Бучі, страчувала полонених і щоночі б’є ракетами по житлових кварталах. Військовий, який називає злочинця злочинцем, не вигадує – він фіксує.

Не лише Мадяр: список, який веде Луб’янка

Бровді – найяскравіший, але не єдиний фігурант російського «розстрільного списку».

Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу. У березні 2026 року СБУ зірвала підготовку ракетно-бомбового удару по його місцю перебування. Агента вербували через колишню дружину, яка живе на окупованому Запоріжжі.

Кирило Буданов. Під час керівництва ГУР Росія двічі «заарештовувала» його заочно і внесла до свого «реєстру терористів» – разом із командувачами ВМС та Повітряних сил.

Захисники Маріуполя з «Азова». Москва оголосила підрозділ «терористичною організацією» і влаштовує показові суди над полоненими – всупереч Женевським конвенціям.

Андрій Парубій. У серпні 2025 року його застрелили у Львові. За даними СБУ, виконавець діяв на замовлення російських спецслужб, які фінансували підготовку. Посмертно – Герой України.

Спільний знаменник цих імен – не посада і не звання. Це люди, які стали точками кристалізації спротиву. Саме таких Кремль і намагається прибрати з дошки – судом, дискредитацією або кулею.

Слово як зброя: постулати героя війни

Багато столиць сьогодні ховають свою оцінку російських злочинів у дипломатичних формулах: «глибоке занепокоєння», «заклик до деескалації», «всі сторони». На цьому тлі голос командира, який відкрито називає окупанта окупантом, звучить як постріл у тиші. Якщо людина каже це в ефір, знаючи про вироки і мільйони за свою голову, – вона не боїться. А отже, не маємо боятися і ми.

З цього випливають постулати, чому такі постаті необхідні війську і суспільству.

Правда без евфемізмів. Війна виграється тими, хто чітко розуміє, хто ворог. Розмита мова народжує розмиту волю.

Результат понад усе. Герой сучасної війни – це не лише особиста хоробрість, а система, яка щодня дає вимірюваний результат.

Публічна відповідальність. Відкритий звіт перед суспільством зміцнює довіру до армії та допомагає мобілізації ресурсів.

Відсутність страху. Командир, який не боїться, робить безглуздим головний інструмент Кремля – залякування.

Опора на власні сили. «Не вірте в ілюзії і дива» – це не песимізм, а військовий реалізм, який захищає суспільство від розчарувань.

У цьому і полягає їхня сила. Вона не в статусі чи ресурсах, а в єдності слова і діла. Сказав – зробив – відзвітував. Саме така послідовність створює авторитет, який не викупити і не засудити заочно.

Що такі постаті дають обороні – і нашим дітям?

Ефект героя виходить далеко за межі його підрозділу. У військовій мові це множник сили.

Бойовий ефект. Нові тактики стають стандартом для всієї армії, дрони – основою вогню.

Морально-психологічний ефект. Військо бачить: ворога можна нищити системно, а страх – перемагати.

Мобілізаційний ефект. Люди йдуть служити «до Мадяра», «до Білецького» – до командира, якому довіряють.

Суспільний ефект. Тил отримує чесну картину фронту і щеплення від ілюзій про «швидкий мир».

Інформаційний ефект. Відкрита статистика втрат окупантів б’є по російській пропаганді та моралі ворога.

Міжнародний ефект. Партнери бачать армію, яка вчить світ нової війни, а не лише просить допомоги.

Для покоління, яке росте під сирени, ці люди – живий доказ, що українець може бути сильним, розумним і вільним водночас. Вони витісняють старий комплекс «меншого брата». Дитина, яка сьогодні збирає FPV-дрон на уроці технологій, завтра створить свій оборонний стартап – бо знає, на кого рівнятися.

Що ж робити, щоб таких постатей було більше?

Дати командирам простір для ініціативи. Мадяр виріс з аеророзвідки – система має піднімати таких людей вгору, а не душити бюрократією.

Оцінювати за результатом. Масштабувати логіку «Дельти» і балів за ураження на всю армію, включно з кадровими рішеннями.

Дозволити героям говорити. Відкрита позиція командира – не загроза дисципліні, а ресурс довіри.

Виховувати на реальних прикладах. Історії сучасних героїв – у шкільні програми, кіно, музеї, де вони не лише пам’ятники, а наставники.

Захищати тих, хто вже став символом. Кожен втрачений чи заляканий лідер – це сигнал усім наступним.

Століття полювання: від Роттердама до Львова

Те, що відбувається з Мадяром, – не новина, а традиція російських і радянських спецслужб. Схема завжди однакова: оголосити ворогом, засудити або затаврувати в пропаганді, а потім знищити – де завгодно, хоч і в центрі Європи.

1926 рік, Париж. Застрелено Симона Петлюру. Версія про слід радянських спецслужб досі обговорюється істориками.

1938 рік, Роттердам. Євгена Коновальця вбито бомбою в коробці цукерок, яку передав офіцер НКВС Павло Судоплатов.

1957 і 1959 роки, Мюнхен. Агент КДБ Богдан Сташинський із пістолета з отруйним газом вбиває спершу Лева Ребета, а потім Степана Бандеру.

1985 рік, Пермщина. У таборі особливого режиму гине Василь Стус – після двох судів за «антирадянську агітацію».

2025 рік, Львів. Убито Андрія Парубія; за даними СБУ – на замовлення спецслужб РФ.

Найважливіший урок – історія Сташинського. У 1961 році він втік на Захід і зізнався. У 1962-му суд у Карлсруе прямо визнав: замовником вбивств була радянська держава. Але західна реакція обмежилася вироком виконавцю. Замовник не поніс нічого – і висновки зробив.

Стус був поетом, а не воїном. Але система нищила його з тієї самої причини, з якої сьогодні судить Мадяра: він відкрито називав зло злом і не відмовився від своїх слів. Імперія завжди боїться незламного слова не менше, ніж зброї.

Щит для героїв: яка система захисту потрібна?

Полювання на українських лідерів не закінчиться разом із бойовими діями. Заочні вироки не мають терміну давності в логіці Кремля, а російські спецслужби дістають своїх цілей і в ЄС – вбивство льотчика-перебіжчика Максима Кузьмінова в Іспанії у 2024 році це підтвердило. Отже, захист має бути системним і довгостроковим.

Усередині України потрібні п’ять кроків.

Державний перелік осіб під загрозою. Командири, за яких ворог оголосив винагороду чи виніс вирок, отримують офіційний рівень загрози та державну охорону, і після демобілізації.

Контррозвідувальний супровід оточення. Справа Білецького показала: вербують через родичів на окупованих територіях. Потрібна регулярна перевірка людей з доступом до маршрутів і графіків командира.

Цифрова дисципліна без кляпа. Командир має говорити відкрито, але його геолокація, графік і пересування – державна таємниця.

Захист родин. Тиск через близьких – класичний інструмент КДБ, тож захист має поширюватися і на сім’ю.

Невідворотність покарання. Кожен агент, який полював на героя, – публічний вирок. Кожен російський слідчий і суддя «справи Мадяра» – українська підозра і персональна відповідальність.

За межами України – ще п’ять кроків.

Спільна заява партнерів про невизнання російських заочних вироків і запитів про видачу українських військових. Захист від зловживань механізмами Інтерполу, який забороняє політично та військово мотивовані розшуки.

Визнання винагород за українських командирів державним тероризмом. Із санкціями проти суддів, слідчих і посередників, через яких ці замовлення розміщуються.

Спільні контррозвідувальні групи України та ЄС для виявлення кримінальних мереж, які Росія використовує для стеження і замахів.

Протокол безпеки закордонних поїздок. Візит командира на партнерський форум чи на лікування має супроводжуватися спецслужбами приймаючої країни.

Позатериторіальні вбивства – у порядок денний трибуналу. Урок Карлсруе не можна повторити: відповідати мають не лише виконавці, а й замовники в Москві.

Глобальні висновки

Для армії. Герой, який нищить ворога і не боїться про це говорити, – це множник сили. Його треба не затискати в рамки, а масштабувати його досвід.

Для суспільства. Вироки і мільйони за голову – найчесніша оцінка ефективності українського командира. Той, хто зайшов у чужий дім, – злочинець; той, хто захищає, – герой. І ніякий суд у Ростові цього не змінить.

Для держави. Герої – стратегічний ресурс, а отже, стратегічна ціль ворога. Їхній захист має бути прописаний у законі і діяти довше за війну.

Для партнерів. Мюнхен 1959-го і Іспанія 2024-го доводять: російські спецслужби вбивають і на вашій землі. Захист українських героїв – це захист власного суверенітету.

Для майбутнього. Наші діти мають знати імена не лише загиблих, а й живих героїв. Нація, яка вміє своїх героїв зберегти, не мусить тільки їх оплакувати.

Росія хоче, щоб відважні замовкли. Відповідь має бути дзеркальною: героїв має ставати більше, а їхній голос – гучнішим. Як пише Мадяр: «Дорослі мене зрозуміють».

Олег Семененко, для «Главкома»