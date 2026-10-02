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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото)
фото: Богдан Кукура/Facebook

Унаслідок російської атаки працівники та відвідувачі не постраждали

На Дніпропетровщині через атаки російської терористичної армії пошкоджено автозаправний комплекс «Укрнафти». Про це повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, передає «Главком».

«Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото) фото 1
фото: Богдан Кукура/Facebook
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото) фото 2
фото: Богдан Кукура/Facebook
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото) фото 3
фото: Богдан Кукура/Facebook

Богдан Кукура наголосив, що внаслідок атаки працівники та відвідувачі не постраждали.

«Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня. Ми оцінюємо наслідки та визначаємо обсяг відновлювальних робіт», – підкреслив Кукура.

До слова, одне з ранкових влучань 23 вересня російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка.

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Теги: АЗС війна Укрнафта Дніпропетровщина

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