На Дніпропетровщині окупанти вдарили по АЗС «Укрнафти» (фото)

Унаслідок російської атаки працівники та відвідувачі не постраждали

На Дніпропетровщині через атаки російської терористичної армії пошкоджено автозаправний комплекс «Укрнафти». Про це повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, передає «Главком».

«Російські FPV-дрони двічі атакували один із наших автозаправних комплексів у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

фото: Богдан Кукура/Facebook

фото: Богдан Кукура/Facebook

фото: Богдан Кукура/Facebook

Богдан Кукура наголосив, що внаслідок атаки працівники та відвідувачі не постраждали.

«Це ще один епізод системного тиску на цивільну інфраструктуру, яка потрібна людям щодня. Ми оцінюємо наслідки та визначаємо обсяг відновлювальних робіт», – підкреслив Кукура.

До слова, одне з ранкових влучань 23 вересня російського безпілотника у Києві припало на територію автозаправної станції на Харківському шосе. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнала АЗС UPG та розташована поруч автомийка.