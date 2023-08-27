Окупанти атакували Херсонщину керованими авіабомбами

Ворог скинув керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки

Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється

Російська армія атакувала Херсонщину з авіації. Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

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Зазначається, що ворог скинув керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки. Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів за добу: загинула людина, є поранені. Росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

До слова, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

Крім того, на Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району – снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє осіб.

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.