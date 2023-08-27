ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи

Триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

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На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетні комплекси, один район зосередження особового складу та чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.