Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи
Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень на фронті.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Кружок, Волфине, Басівка, Тур’я, Грабовське, Рясне Сумської області та Рублене, Амбарне, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетні комплекси, один район зосередження особового складу та чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

Теги: ЗСУ Генштаб фронт контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Німеччини передав Україні новий транш військової допомоги
Продовження воєнного стану, допомога від Німеччини. Головне за 17 серпня
17 серпня, 21:00
Українські захисники дають гідну відсіч ворогу
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35
ЗСУ евакуюють жителі Роботине
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Події в Україні

Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи
ЗСУ потужно вдарили по місцях базування ворога. Генштаб відзвітував про успіхи
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
ISW: Захисники просуваються через найскладніші оборонні позиції росіян
ISW: Захисники просуваються через найскладніші оборонні позиції росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
57K
Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
31K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
15K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
14K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
11K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту