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Окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів за добу: загинула людина, є поранені

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів за добу: загинула людина, є поранені
Ворог випустив 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів

Минулої доби російські війська здійснили 61 обстріл Херсонської області, одна людина загинула. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Росіяни здійснили 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. По Херсону ворог випустив 36 снарядів.

Як зазначив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні; територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

 «Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири – дістали поранення», – підкреслив очільник ОВА.

До слова, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа

Крім того, на Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району – снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє осіб.

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: обстріл Херсонщина Херсон

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