Окупанти хочуть перевести ще один енергоблок ЗАЕС у гарячий режим. Реакція МАГАТЕ

Минулого тижня фахівці МАГАТЕ провели кілька обходів у різних частинах станції

Через аварію на четвертому енергоблоці окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) російські окупанти змінять блоки в режимі гарячого зупину. Це суперечить розпорядженню Держатомрегулювання України, однак МАГАТЕ називає цей крок вимушеним та обіцяє простежити за ситуацією. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Зазначається, що вчора ЗАЕС почала переведення 4-го енергоблоку з гарячої зупину на холодний після виявлення витоку води в одному з чотирьох парогенераторів, розташованих у захисній оболонці енергоблоку. Водночас окупанти хочуть перевести в гарячий режим 6-й енергоблок протягом наступних трьох днів, щоб продовжити виробництво пари на майданчику.

Віодомо, що Держатомрегулювання України раніше видав розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків станом холодного зупину. Попри це, учора двічі відключалася Дніпровська ЛЕП 750 кВ: спочатку приблизно з 12:00 до 13:37, а потім знову о 16:13 і залишається відключеною станом на вечір.

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Відключення свідчать про те що ЗАЕС була змушена покладатися на єдину резервну лінію 330 кВ, що залишилася, для подачі електроенергії, яка необхідна, наприклад, для виконання функції безпеки, такої як перекачування охолоджувальної води для установки.

Крім того, станція використовує пар, що виробляється одним реакторним блоком під час гарячої зупинки, для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання. Через це МАГАТЕ називає переведення шостого енергоблоку в гарячий режим вимушеним.

«Група МАГАТЕ на майданчику буде уважно стежити за операціями з переходу між станами зупинки енергоблоків 4 і 6», – наголосив Гроссі.

Як відомо, 6-й енергоблок перебуває в холодній зупинці з 21 квітня, щоб забезпечити можливість перевірки та обслуговування систем безпеки. Експерти МАГАТЕ дізналися, що на ЗАЕС проводилися спеціальні ремонтні роботи на частинах систем безпеки 6-го блоку, і ЗАЕС заявила, що цю роботу та всі випробування систем безпеки було успішно завершено до початку переведення 6-го блоку в гарячий зупин.

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Наявність охолоджувальної води на ЗАЕС залишається відносно стабільною. У той час як висота ставка-охолоджувача ЗАЕС продовжує знижуватися приблизно на 1 см на добу, висота напірного каналу сусідньої Запорізької ТЕЦ (ЗТЕЦ) регулярно поповнюється завдяки відкачуванню води зі вхідного каналу ЗТЕЦ.

Протягом минулого тижня фахівці МАГАТЕ провели кілька обходів у різних частинах об'єкта. Зокрема, 8 серпня в машзалі другого енергоблока група відзначила присутність кількох військових вантажівок, припаркованих у зоні, призначеній для технічного обслуговування транспортних засобів. Експерти не зафіксували міни або вибухові речовини в будь-яких нових місцях протягом минулого тижня, але підтвердили наявність мін, виявлених раніше, 23 липня.

Після цієї перевірка група експертів продовжує вимагати доступ до огляду дахів інших чотирьох енергоблоків.

Також учора фахівці МАГАТЕ відвідали одне зі сховищ свіжого палива і підтвердили, що його стан безпечний і воно надійно зберігається.

Нагадаємо, на ЗАЕС внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у «гарячий» стан в порушення умов ліцензії та вимог «Енергоатома» стався виток води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було.

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До слова, російські окупанти намагаються обмежити доступ експертів МАГАТЕ до Запорізької атомної електростанції.

Як відомо, 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни. МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, найбільшої в Європі, викликає занепокоєння. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на ЗАЕС, у зв'язку з чим в Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.