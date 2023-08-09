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Україна знайшла слабке місце Росії у Чорному морі – британська розвідка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна знайшла слабке місце Росії у Чорному морі – британська розвідка
Удари українських дронів спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії
фото з відкритих джерел

Удари безпілотників стали важливим фактором війни в Чорному морі

Шляхи військових постачань Росії у Чорному морі опинилися під загрозою через українські дрони. Україні вдалося знайти слабку ланку. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, 4 серпня російський нафтовий танкер SIG був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, мабуть, безпілотним надводним судном. Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель «Оленегорский горняк» і через два дні після зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське судно Sparta IV.

За даними британської розвідки, незважаючи на те, що SIG та Sparta IV ходять під цивільними прапорами, вони вже давно мають контракти на перевезення палива та військових вантажів між Росією та Сирією. З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть пройти через Босфор, внаслідок чого російські збройні сили в Сирії та Середземному морі сильно залежать від SIG, Sparta IV та кількох інших цивільних судів.

«Атаки показують, що операції дронів стають все більш важливим компонентом сучасної морської війни і можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських шляхів постачання Росії», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель «Оленегорский горняк» у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Після цього Росія максимально розосередила своє корабельне угруповання тим районом, який колись вважала безпечним для себе і свого флоту.

Теги: Чорне море росія корабель безпілотник британська розвідка

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