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Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Вогнем знищена вантажівка
фото: Сергій Лисак / Telegram

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих

Вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії. Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді», – написав Лисак.

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки.

Скрізь минулося без загиблих та постраждалих. 

На решті території області, попри повітряні тривоги – без ворожих атак.

Нагадаємо, вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. 

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25.

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
Теги: пожежа обстріл Дніпропетровщина росія

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