Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів

На окуповані території прибудуть представники від партії «Єдина Росія»

Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

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За даними Генштабу, РФ почала підготовку до агітації в населеному пункті Стульневе Запорізької області.

«Окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими «виборами» на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня», – сказано в повідомленні.

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Попередньо, на окуповані території прибудуть представники від партії «Єдина Росія» для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів.

Нагадаємо, триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.