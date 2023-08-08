Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів
Окупанти планують провести фейкові вибори на Запоріжжі у вересні
фото ілюстративне

На окуповані території прибудуть представники від партії «Єдина Росія»

Росія розпочала підготовку до «виборів» на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

За даними Генштабу, РФ почала підготовку до агітації в населеному пункті Стульневе Запорізької області.

«Окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими «виборами» на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня», – сказано в повідомленні.

Попередньо, на окуповані території прибудуть представники від партії «Єдина Росія» для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів.

Нагадаємо, триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: росія Генштаб окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти використовували Крим як головний логістичний хаб
Розвідка анонсувала нові сюрпризи для окупантів у Криму
Сьогодні, 17:45
Окупанти вдалися до чергових провокацій, щоб знайти представників українського підпілля
Окупанти відходять з Каховки? Міноборони попередило про провокацію
Сьогодні, 12:53
Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень на фронті
ЗСУ успішно відбили ворожі атаки на двох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 06:53

Події в Україні

ЗСУ просуваються на двох напрямках, Кремль готується до заколоту. Головне за 8 серпня
ЗСУ просуваються на двох напрямках, Кремль готується до заколоту. Головне за 8 серпня
Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів
Росія масово скликає на Запоріжжя колаборантів
Повітряні сили спрогнозували, якою буде ситуація з обстрілами восени
Повітряні сили спрогнозували, якою буде ситуація з обстрілами восени
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках: яка ситуація на фронті
ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках: яка ситуація на фронті
Росія відправляє на війну хворих і незрячих – перехоплення (аудіо)
Росія відправляє на війну хворих і незрячих – перехоплення (аудіо)
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Зернова угода: США виконали забаганки Путіна
27K
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
22K
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
21K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
15K
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
15K
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%

Новини

До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Сьогодні, 17:25
В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Сьогодні, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Сьогодні, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Сьогодні, 15:15
Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Сьогодні, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту