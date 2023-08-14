Депутат РФ створив рух за відокремлення Смоленської області від Росії

Активісти заявили, що Смоленський регіон тісно пов’язаний з Білоруссю історично та економічно

Чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця почав боротися за незалежність регіону від Москви та заявив, що Росія має бути зруйнована. Про це повідомило білоруське дисидентське видання Белсат.

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У Варшаві 13 серпня відбувся захід, де було оголошено про створення політичної організації прихильників незалежності Смоленської області – одним зі спікерів був Живиця. Він виступав разом із делегатом координаційної ради білоруської опозиції, колишнім редактором медіа Nexta Яном Рудиком. Вони розповіли про плани виборювати незалежність Смоленської республіки, оприлюднили її символіку та оголосили про створення «Смоленського республіканського центру».

«Ми пропонуємо наступне. На місці та в адміністративних кордонах нинішньої Смоленської області необхідно створити Смоленську Республіку (Республіку Смоленська Земля), до якої на добровільній основі зможуть приєднатися будь-які території інших суб’єктів Російської Федерації, що будь-коли входили до складу історичної Смоленщини: Смоленського князівства, Смоленського воєводства, Смоленської губернії, Західної області…», – йдеться у заяві.

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Крім того, у заяві зазначається, що особи, які не мають смоленського коріння, переселені російською владою та її намісниками на територію Смоленської області після початку злочинної війни 24.02.2022 року, будуть розглядатися нами як непрошені гості, і після створення Смоленської республіки їм доведеться або покинути її, або пройти в ній натуралізацію відповідно до її законів.

«Ми хочемо зберегти людські та корисні економічні зв’язки з усіма, але рішуче будемо протидіяти диктату сходу та політиці позбавлення нас суверенітету й культурної самобутності, і особливо залученню нас у злочинні війни проти сусідів та ізоляції від наших друзів та партнерів», – продовжують спікери.

Активісти заявили, що Смоленський регіон тісно пов’язаний з Білоруссю історично та економічно. Більше 3500 білоруських підприємств зареєстровано на Смоленщині, 60% експорту регіону припадає на Білорусь. Смоленськ готовий до тіснішої інтеграції з Білоруссю в майбутньому, заявив Живиця.

Живиця і Рудик представили на конференції новий прапор вільної Смоленщини. Це біло-червоно-білий стяг із двома левами. Під цим прапором смоляни нібито готові битися за незалежність.

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Нагадаємо, 12 травня у Варшаві пройшла пресконференція щодо підбиття підсумків національного онлайн-референдуму за самовизначення республік Російської Федерації. Голосування про незалежність п'яти регіонів Росії: Кенігсберга (Калінінград та область), Інгриї (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу пройшло з 16 лютого по 28 лютого 2023 року.