Окупанти проводять у Маріуполі «перепис населення» з відбитками пальців

Похоронні команди з РФ пропонують свої «послуги» за 10 тис. грн

У захопленому Росією Маріуполі окупанти проводять так званий перепис населення. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати «налагодження мирного життя».

Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 грн, кілограма свинини – 600 грн.

Крім того, в Маріуполі працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх «послуг» – 10 тис. грн за тіло.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завоз води.

Нещодавно окупанти вигадали новий вид знущання над маріупольцями.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.