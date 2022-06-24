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  4. У Маріуполі окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди
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    Події в Україні

    У Маріуполі окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди

    У Маріуполі окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди
    фото з відкритих джерел

    Росіяни не випускають людей з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями

    У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди, бо готуються до контрнаступу ЗСУ. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

    «Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

    За словами мера, самі маріупольці повідомили, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку.

    Бойченко також додав, що росіяни не випускають людей з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями.

    Також повідомлялося, що Маріуполь на межі епідемічної катастрофи, місто тоне у смітті.. Як повідомлялося, окупанти проводять у Маріуполі «перепис населення» з відбитками пальців.

    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗСУ війна мер Україна населення окупація #stoprussia
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    У Маріуполі окупанти під виглядом житла будують фортифікаційні споруди