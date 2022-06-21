Медичний колапс. У Маріуполі лікарі ампутують кінцівки хворим на діабет

Діабетикам у Маріуполі загрожує смерть через нестачу ліків

Нестачу лікарів окупанти намагаються вирішувати «волонтерськими бригадами медиків» із Росії

У знищеному Росією Маріуполі на Донеччині ситуація з інсулінозалежними жителями «повністю вийшла з-під контролю». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Тelegram.

За словами Андрющенка, щоденно місцеві хірурги проводять від трьох до п'яти ампутацій кінцівок інсулінозалежним.

«Усього в Маріуполі залишилося не менше тисячі людей, хворих на цукровий діабет. Вони в стані реальної загрози загибелі через відсутність звичного інсуліну та медичний колапс», – наголосив Андрющенко.

Він також зазначив, що нестачу лікарів окупанти намагаються вирішувати «волонтерськими бригадами медиків» із Росії.

«Поки що результату від цього замало. Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на «помазали зеленкою та відпустили додому», – додав радник.

Нагадаємо, російські окупанти почали викопувати тіла похованих маріупольців.

У Маріуполі майже під половиною багатоповерхівок знаходять по 50-100 тіл загиблих, найбільше – під руїнами «хрущовок».

Нагадаємо. окупанти розкрадають Маріуполь: вивозять вцілілий транспорт та медтехніку.

Тим часом Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка.



