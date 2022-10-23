Окупанти хочуть залишити Херсон без зв’язку, радіо і телебачення: названо причину
Таким чином росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон, аби не дозволити партизанам передавати інформацію ЗСУ
Російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема, російський інтернет-провайдер «Міранда» демонтував центральний вузол із телерадіоцентру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що окупанти спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відхід і не дати українським силам переслідувати російські сили вглиб Херсонської області.
Також раніше з'явилася інформація, що місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Британська розвідка раніше повідомила, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.
Також раніше повідомлялося про початок евакуації жителів Херсона на лівий берег Дніпра.
Додамо, що ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.
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