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Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму
ЄС продовжує підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Росіяни скаржаться, що у Херсоні перестали приймати рублі

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 23 жовтня. Сьогодні вночі з'явилась інформація, що у Херсоні перестали приймати російські рублі. Також Європейський Союз допоможе Україні пережити зиму.

Росіяни скаржаться, що у Херсоні перестали приймати рублі

Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму фото 1

У тимчасово окупованому Херсоні на тлі масової «евакуації» людей багато аптек та заправок перестали приймати російські рублі і дозволяють розплачуватися лише гривнями.

Співробітники заправок та аптек кажуть, що така вимога їм надійшла від керівництва, проте доказів цього не наводять.

Зазначається, що за словами місцевих жителів, рублі також відмовляються обмінювати на гривні, а сам обмінний курс підняли до 1 до 2.

Водночас повідомляється також про те, що на деяких міських заправках бензин взагалі купити неможливо. Через брак палива деяким із них довелося закритися.

Також цікаво, що російсько-кримський інтернет-провайдер «Міранда» відключився від Херсона. Про це свідчать дані експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах.

«Поточні метрики показують, що мережі в Херсоні, Україна, які були перенаправлені до Росії через російсько-кримського інтернет-провайдера «Міранда», відключилися», – йдеться в повідомленні.

У Кременчуці пролунали вибухи

Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму фото 2

У місті Кременчук, що на Полтавщині пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!» – написав Малецький.

Відзначимо, що на Полтавщині у цей час було оголошено повітряну тривогу.

ЄС допоможе Україні пережити зиму

Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму фото 3

Останні навмисні напади РФ на громадянську інфраструктуру України ще раз переконали ЄС у необхідності мобілізації, зокрема, гуманітарної допомоги. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Побачивши в останні дні жорстокі та навмисні напади Росії на громадянську інфраструктуру, ми розуміємо, що потрібна мобілізація гуманітарної допомоги, щоб допомогти вразливішим в Україні пережити цю зиму, зокрема, понад 11 млн внутрішньо переміщених осіб, які на цей час потребують підтримки», – заявила вона.

Урсула фон дер Ляйєн звернула увагу, що людям необхідний доступ до води, електрики, опалення.

«Цього тижня ми оголосили, що надамо ще €175 млн на їжу, житло, підтримку охорони здоров’я та освіту, а аварійними притулками забезпечимо у Бучі, Рівненській та Харківській областях. Звичайно, ми зараз перебуваємо у дуже тісному контакті з українською владою, щоб зрозуміти, якнайшвидше допомогти у відновленні електрики, водопостачання та інших основних послуг, таких як опалення», – сказала глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що це має бути негайна підтримка.

Борис Джонсон набрав достатню кількість голосів партії

Головне за ніч: у Херсоні відмовляються приймати рублі, а ЄС допоможе Україні пережити зиму фото 4

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів Консервативної партії. Така кількість голосів дозволяє йому взяти участь у конкурсі на посаду лідера цієї політсили та поборотися за повернення до прем'єрського крісла.

Опонентами Джонсона є канцлер Казначейства Ріші Сунак та Лідер Палати громад Пенні Мордонт. Також серед претендентів зараз є міністр міжнародної торгівлі Кемі Баденок і колишній міністр внутрішніх справ Суелла Браверман.

Кандидатам для участі у конкурсі необхідно отримати щонайменше 100 голосів підтримки до понеділка, 24 жовтня. Незважаючи на високий рівень підтримки Джонсона, його політична фігура досі викликає чимало розбіжностей серед депутатів-консерваторів.

При цьому багато британських політичних діячів вірять у шанси Джонсона повернутися в крісло прем'єра. Журналісти пишуть, що багато людей, які раніше пішли з уряду Джонсона, зараз готові знову підтримати його.

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Теги: Борис Джонсон Велика Британія війна Херсон Європейський союз

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