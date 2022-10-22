Росія збільшила кількість ракетоносіїв біля берегів України

Зберігається загроза ракетних ударів по Україні з моря

Окупанти готові вдарити по Україні з моря 24 «Калібрами»

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до десяти одиниць. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».

«Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними», – попереджає ОК «Південь».

Нагадаємо, напередодні корабельне угруповання окупантів біля узбережжя Криму складалося із семи одиниць, серед яких чотири десантних кораблі і один ракетоносій, який може нести на борту вісім крилатих ракет типу «Калібр».

У ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.