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Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області
Табурець повідомляв про підвищену небезпеку на Черкащині
фото ілюстративне

На місці удару рашистів працюють відповідні служби

Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області. Про атаку ворога повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби», – написав Табурець.

Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області фото 1

Перед цим, під час повітряної тривоги, Табурець повідомляв про підвищену небезпеку в Черкаському районі.

Як відомо, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: обстріл окупанти Черкащина війна

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