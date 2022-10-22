В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

В Україні недобрий суботній ранок

У суботу, 22 жовтня, вранці в Україні масштабна повітряна тривога.

Станом на 7:40 сирени завили у всіх областях України, крім західних та Луганської.

Повідомляється про загрозу ракетного удару.

Як повідомляли ЗСУ, залишаються актуальними загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі збільшилось до десяти одиниць. При цьому в його складі три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».

У ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.