Рашисти запустили ракети з Каспію і декілька груп «мопедів» з півдня, – Вілкул

Рашисти продовжують тероризувати мирні українські міста

Ввечері 21 жовтня в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомив своєму Телеграм-каналі, що окупанти запустили по Україні ракети та дрони-камікадзе.

«Кривий Ріг! Не ігноруйте «Повітряну тривогу». Пуск ракет з Каспію і декількох груп «мопедів» з півдня», – йдеться в повідомленні Вілкула.

Відзначимо, що станом на 22:12 у багатьох областях України оголошена повітряна тривога:

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.