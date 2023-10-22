Окупанти гатили по селах на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Загарбники забрали життя двох мешканців Бахмутського району

У неділю 22 жовтня російські загарбники обстріляли чотири населені пункти в Донецькій області. Від ворожих ударів загинули дві людини, ще троє отримали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура в Telegram.

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За даними слідства, зранку 22 жовтня окупанти обстріляли село Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років.

Також постраждало від російського мінометного обстрілу й село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

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Крім того, в селі Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в місті Торецьку внаслідок ворожих атак отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років. До того ж вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Від обстрілу Донеччини 22 жовтня загинули дві людини фото: Донецька обласна прокуратура

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині. Від нічного ворожого удару по Харківщині загинули шестеро людей, поранення отримали 17 осіб.