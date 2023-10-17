Молдова може зникнути як вільна держава, якщо переможе РФ – тривожна заява Санду

Молдова потрапить у сферу впливу РФ у випадку успіху росіян у війні в Україні

Метою РФ є відновлення контролю над колишніми радянськими державами

Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, а в разі успіху Росії Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на чеській конференції «Форум 2000», інформує «NewsMaker».

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За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Санду підкреслила, що більшості з них необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед. «На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди?» – заявила президентка Молдови.

Мая Санду додала, що Росія сьогодні хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи. «Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава», – підкреслила президентка Молдови.

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Вона зазначила, що Молдова, у випадку успіху росіян у війні в Україні, знову потрапить у сферу впливу РФ. «Я впевнена, що ви не кинете нас і допоможете зберегти наш курс до Європейського союзу», – наголосила Санду.

Нагадаємо, Росія заявила про виділення 60 млрд рублів (понад $610 млн) на новий національний проєкт із розвитку виробництва безпілотників. За словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, уряд країни ставить за мету, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою «Зроблено у Росії». Натомість більшість їхніх дронів наразі з Китаю.