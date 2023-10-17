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Молдова може зникнути як вільна держава, якщо переможе РФ – тривожна заява Санду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Молдова може зникнути як вільна держава, якщо переможе РФ – тривожна заява Санду
Молдова потрапить у сферу впливу РФ у випадку успіху росіян у війні в Україні
фото з відкритих джерел

Метою РФ є відновлення контролю над колишніми радянськими державами

Війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації, а в разі успіху Росії Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на чеській конференції «Форум 2000», інформує «NewsMaker».

За її словами, помилково думати, що країни регіону можуть залишатися осторонь. Санду підкреслила, що більшості з них необхідно зробити вибір, який визначить їхнє майбутнє на десятиліття вперед. «На якому боці ви хочете бути? На боці демократії та свободи чи на боці пригнічення та пропаганди?» – заявила президентка Молдови.

Мая Санду додала, що Росія сьогодні хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи. «Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава», – підкреслила президентка Молдови.

Вона зазначила, що Молдова, у випадку успіху росіян у війні в Україні, знову потрапить у сферу впливу РФ. «Я впевнена, що ви не кинете нас і допоможете зберегти наш курс до Європейського союзу», – наголосила Санду.

Нагадаємо, Росія заявила про виділення 60 млрд рублів (понад $610 млн) на новий національний проєкт із розвитку виробництва безпілотників. За словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, уряд країни ставить за мету, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою «Зроблено у Росії». Натомість більшість їхніх дронів наразі з Китаю.

Теги: росія Молдова війна Майя Санду

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