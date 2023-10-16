У російському прикордонні активізувався монтаж оборонних рубежів (фото)

Місцева влада розкрадає бюджет, виділений під бетонні укріплення

У Курській області РФ чергова хвиля активізації монтажу загороджень вздовж кордону області. Про це повідомляє місцеве підпілля, інформує Центр національного спротиву.

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Проте підпілля звертає увагу на те, що місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет, виділений під бетонні укріплення.

До повідомлення додаються фото матеріали.

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Увага акцентується на тому, що замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу «Єгоза» та безплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної федеральної служби.

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фото: Центр національного спротиву

До слова, російські загарбники у страху перед контрнаступом ЗСУ на Запоріжжі, будують бетонні укріплення та траншеї на Оріхівському напрямку.