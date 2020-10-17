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    Події в Україні

    На Донбасі ворог тричі порушив режим «припинення вогню»

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    <p>Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками</p> - На Донбасі ворог тричі порушив режим «припинення вогню»

    Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками

    Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було

    Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим «тиші».

    Про це повідомили у штабі ООС.

    «Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

    Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2», – йдеться у повідомленні.

    Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

    На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

    «Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

    Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – наголошують у штабі ООС.

    Нагадаємо, біля Водяного окупанти гатили із гранатомета і стрілецької зброї.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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