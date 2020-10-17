Російські окупанти різко відреагували на слова Ердогана щодо приналежності Криму



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Краєвиди окупованого Криму

Окупанти почали лякати Ердогана «втратою політичних орієнтирів» в Криму

Представник окупаційної влади в Криму при президентові Росії Мурадов прокоментував слова глави Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо приналежності регіону. Про це повідомляє РІА Новини.

За словами віцепрем'єра окупаційного «уряду», невизнання Анкарою Криму частиною Росії вказує на те, що турецька влада «втратили реалізм». Він зазначив, що «Туреччина фактично відмовляється від підтримки кримських татар, які живуть на півострові, на користь купки відступників, які порвали зі своїм народом і осіли в Києві». Мурадов також додав, що подібна позиція Ердогана позбавляє Туреччину всяких перспективних для неї політичних орієнтирів в регіоні.

Нагадаємо, 16 жовтня Ердоган на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму Росією. Турецький президент підкреслив, що розглядає Україну як ключову країну, яка здатна забезпечити стабільність і безпеку Туреччини.

Як повідомлялося, Офіс президента України опублікував заяву президента Володимира Зеленського та його турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі.

На спільному брифінгу Ердоган заявив, що Туреччина і Україна домовилися співпрацювати в сфері безпеки, питаннях екстрадиції засуджених за злочини і координації в питаннях боротьби з терористичними організаціями.