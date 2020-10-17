В українській армії зафіксували 141 новий випадок коронавірусу



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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб

У закладах охорони здоров’я перебуває 13 військовослужбовців

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 1024 особи, за добу виявлено 141 новий випадок.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил.

«Станом на 10.00 17 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1024 особи. Всього за час пандемії одужало – 3187 осіб, летальних випадків – 12.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 473 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 64 особи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 141 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами», – нагадали у командуванні Медичних сил.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 128 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 293641

Хворіють 164011

Одужали 124113

Померли 5517

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6410 осіб. Це на 418 випадків більше, ніж днем раніше (5992).

Одужали за минулу добу – 2194 особи (у попередній день 2269), померли 109 осіб (у попередній день 106).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 293641 людина, одужали 124113 осіб, летальних випадків – 5517 осіб.

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