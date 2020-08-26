Окупанти на Донбасі скинули міну, на якій підірвалися двоє українських бійців, з безпілотника



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Провокації з дистанційним скиданням вибухівки ворог використовує в Донецькій та Луганській областях - пресцентр штабу ООС

Ворожа провокація з використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 була здійснена близько 23.00 24 серпня

Окупанти на Донбасі скинули з безпілотника протипіхотну міну, на якій підірвалися двоє українських бійців. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що ворожа провокація з використанням БПЛА для скидання ВОГ-17 була здійснена близько 23.00 24 серпня.

Як повідомлялося, 25 серпня, в смузі відповідальності бригади морської піхоти під час проведення огляду місцевості двоє військовослужбовців підірвалися на ворожій протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2.

Командування Об’єднаних сил повідомляє, що внаслідок вибуху військові отримали осколкові поранення і зараз знаходяться на лікуванні. «Стан їхнього здоров’я задовільний», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що міна була закинута дистанційним методом. Такі провокації ворог використовує в Донецькій та Луганській областях.

Окрім вибуху зазначеної міни, військовослужбовці та спостерігачі української сторони СЦКК більше не зафіксували порушень в цей день.

Також повідомлялося, що 25 серпня на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.