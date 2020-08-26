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    Політика

    В ООН назвали поширені порушення прав людини на Донбасі і в Криму

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    Доповідь про кримінальні переслідування у Криму представлять 2 вересня в онлайн-режимі - В ООН назвали поширені порушення прав людини на Донбасі і в Криму
    Доповідь про кримінальні переслідування у Криму представлять 2 вересня в онлайн-режимі

    Місія ООН підготувала доповідь про кримінальні переслідування в окупованому Криму

    Моніторингова місія ООН назвала найбільш поширені порушення прав людини на окупованій території Донбасу і Криму. Серед них незаконні арешти, тортури і відсутність правового захисту.

    Про це у Facebook повідомила Моніторингова місія ООН в Україні.

    Такі висновки грунтуються на понад 1,3 тисячі інтерв'ю з жертвами та свідками порушень прав людини, моніторингу майже 1,3 тисячі судових засідань, а також аналізі більше 3,3 тисяч судових документів.

    «Незаконні та довільні затримання і тримання під вартою, затяжні судові процеси, відсутність доступу до адвоката, катування та жорстоке поводження, а також відсутність ефективних засобів правового захисту – поширені порушення прав людини... пов'язаних з конфліктами на сході України та в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією», – повідомили в ООН.

    Доповідь представлять 2 вересня в онлайнрежимі.

    До слова, напередодні президент Зеленський заявив, що має намір повернути Крим. У спілкуванні з журналістами він підкреслив, що Крим – українська територія, і Україна поверне його назад. Він додав, що для обговорення питання Криму досі немає ефективного майданчика. Раніше Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

    Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

    Крим окупанти Донбас ООН Україна окуповані території
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