Найманці російських спецслужб потайки прибувають в Україну – Reuters

Росія може використати цих найманців, щоб посіяти смуту серед населення

В Україні за останні тижні збільшилася кількість російських бойовиків, які підпорядковані російським спецслужбам. Такі дані наводять західні спецслужби. За допомоги цих аагентів Росія може спробувати створити привід для вторгнення. Про це пише Reuters з посиланням на три анонімні джерела в західній розвідці.

За їхньою інформацією, найманці різних приватних військових компаній РФ прибувають в України потайки. Вони нібито мають зв’язки з керівництвом розвідки Росії, зокрема з Федеральною службою безпеки та Генеральний розвідувальним управлінням РФ.

За словами джерел, Росія може використати цих найманців, щоб посіяти смуту серед населення й паралізувати Україну шляхом вчинення навмисних вбивств зі спеціалізованої зброї.

«Імовірно, російські найманці під керівництвом РФ будуть залучені до якихось військових дій в Україні, можливо спробують створити привід для вторгнення», – каже одне з джерел у західній службі безпеки.

В окупований Донецьк останніми тижнями нібито також прибув колишній офіцер ГРУ Росії, який також брав участь у ПВК «Вагнер». Яке в нього доручення – невідомо.

Інші російські угруповання, пов’язані з ФСБ і ГРУ РФ, також активізували свою діяльність в Україні з початку 2022 року, повідомляють джерела.

Додамо, що РНБО просить СБУ розібратися, що французькі журналісти робили з Пушиліним в окупованому Донецьку.

Також секретар РНБО Олексій Данілов назвав ключову загрозу для України.

Як вже відомо, з 14 до 19 лютого поліція переходить на посилений режим служби.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що правопорядок в Україні захищають 300 тисяч поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, рятувальників і прикордонників.

«Ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку... Якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!», – підкреслив він.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.

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