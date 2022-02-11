Росія блокує у Чорному морі вісім районів (карта)

Експерт оприлюднив карту заблокованих територій

Російська Федерація заблокувала у Чорному морі вісім районів. РФ блокує море начебто через військові навчання, повідомляє керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко з посланням на Міжнародний координатор регіонів Середземного і Чорного морів.

Він оприлюднив карту заблокованих територій.

Карта перекриття районів Чорного моря для навчань РФ з ракетними та артилерійськими стрільбами станом на 11 лютого

Раніше РФ перекрила для навчань із ракетними та артилерійськими стрільбами західні сектори Чорного моря. Тепер же перекрито і південні сектори. Для проходу в Азовське море залишили вузький коридор.

Як відомо, Україна звернулася до генерального секретаря ООН та всіх держав-членів у зв'язку з рішенням РФ блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів під приводом навчань.

Також Андрій Клименко розмістив на своїй сторінці у Facebook документ, згідно з яким Росія скасувала перекриття ділянок в Азовському морі.

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.



